Vádat emeltek a Till Tamás-gyilkosság ügyében

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt vádat emelt a sokáig eltűntként keresett Till Tamás megölése ügyében. A bajai kisfiút az ügyészség szerint egy akkor még fiatalkorú F. János ölte meg különös kegyetlenséggel.

A főügyészség vádja szerint a kőművesszakmát tanuló F. János a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A vádlott 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte, napközben azonban szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen tízéves fiúra – áll a közleményben, ami arra is kitér, hogy F. János hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta.

Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte. A vádlott ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a sértett holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta

– írta a főügyészség.

A vádhatóság az elkövetéskor fiatalkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is indítványozták, hogy a bíróság kötelezze F. Jánost a nyomozás során felmerült, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére. Az ügyben a Kecskeméti törvényszék fog dönteni.

Több mint húsz évet kellett várni a megoldásra

Emlékezetes, 2024. augusztus 1-jén sajtótájékoztatón jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás. A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a bajai gyermekotthon egykori lakói közül valaki a kétezres évek elején segített egy holttest eltüntetésében, elásásában. Erről először egy 44 éves vállalkozó beszélt, akinek elmondásait megerősítette F. János is, akit szintén tanúként hallgattak ki a rendőrök. Végül F. János elmondása alapján jutott el a rendőrség ahhoz a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait.

A rendőrök feltörték a tanyán álló melléképület aljzatbetonját, abban voltak egy fóliába csavarva a kisfiú földi maradványai.

A rendőrök nem hittek F. János meséjében

F. János a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában. Kiderült, hogy például K. Róberttel nem is voltak barátok, de több dolog is sántított a férfi korábbi vallomásában.