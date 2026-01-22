Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

gyilkosságtill tamásvádemelés

Vádat emeltek a Till Tamás-gyilkosság ügyében

Vádat emeltek a brutális módon meggyilkolt kisfiú, Till Tamás ügyében – derült ki az ügyészség csütörtöki közleményéből. A vád szerint az elkövető, F. János 2000 májusában egy bajai tanyán támadt rá az arra bicikliző tízéves gyermekre, meggyilkolta, majd holttestét elrejtette és lebetonozta.

Pámer Dávid
2026. 01. 22. 11:31
Till Tamás temetése 2024 decemberében. Fotó: Kovács Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt vádat emelt a sokáig eltűntként keresett Till Tamás megölése ügyében. A bajai kisfiút az ügyészség szerint egy akkor még fiatalkorú F. János ölte meg különös kegyetlenséggel.

A főügyészség vádja szerint a kőművesszakmát tanuló F. János a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. A vádlott 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán és a rábízott munkákat végezte, napközben azonban szokása szerint kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen tízéves fiúra – áll a közleményben, ami arra is kitér, hogy F. János hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta.

Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte. A vádlott ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a sértett holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta

 – írta a főügyészség.

A vádhatóság az elkövetéskor fiatalkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is indítványozták, hogy a bíróság kötelezze F. Jánost a nyomozás során felmerült, 13 millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére. Az ügyben a Kecskeméti törvényszék fog dönteni.

Több mint húsz évet kellett várni a megoldásra

Emlékezetes, 2024. augusztus 1-jén sajtótájékoztatón jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait, és emberölés miatt indult nyomozás. A hatóságokhoz ugyanis olyan információ jutott el, hogy a bajai gyermekotthon egykori lakói közül valaki a kétezres évek elején segített egy holttest eltüntetésében, elásásában. Erről először egy 44 éves vállalkozó beszélt, akinek elmondásait megerősítette F. János is, akit szintén tanúként hallgattak ki a rendőrök. Végül F. János elmondása alapján jutott el a rendőrség ahhoz a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait. 

A rendőrök feltörték a tanyán álló melléképület aljzatbetonját, abban voltak egy fóliába csavarva a kisfiú földi maradványai.

A rendőrök nem hittek F. János meséjében

F. János a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában. Kiderült, hogy például K. Róberttel nem is voltak barátok, de több dolog is sántított a férfi korábbi vallomásában. 

Emellett a rendőröknek több tanú is elismerte, hogy F. János kérésére hivatkoztak K. Róbertre, és arra, hogy nekik azt is elmondta, hol van a holttest. Ezek után újra beidézte a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. Jánost, aki megtört és mindent beismert.

Bestiális gyilkosság történt

A férfi bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Till Tamást úgy, hogy cigarettázás közben találkozott a fiúval, amikor V. József tanyáján dolgozott. A kihallgatáson elárulta, hogy azt kérte a fiútól, hogy segítsen neki, és a műhely mellett található fatárolóban egy ácskapoccsal meggyilkolta. A holttestet egy talicskával vitte át egy melléképületbe. 

A testet elásta, fóliát terített rá, majd homokkal temette be, mivel tudta, hogy ott hamarosan betonozni fognak. V. József és K. Róbert sosem tudta meg, hogy a fiú holtteste a melléképületben volt. F. János a kihallgatásán azt mondta, a gyermek megöléséről más nem tudott, arról sokáig senkinek nem beszélt.

Azt állította, hogy a gyermeket addig ütötte, amíg látta, hogy él. F. János a gyilkosságra emberileg értékelhető indokot nem adott. A kihallgatásakor a feltételezett elkövető a bizonyítékok súlya alatt összeroskadt és megbánást mutatott. A rendőrök arra a kérdésre, hogy az indítékot miért nem fedik fel, azt válaszolták: ennek a gyermeknek is vannak szülei. 

Felelősségre vonható

F. Jánost kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok szerint, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták, azóta letartóztatásban van.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.