Nagy a torlódás az M7-esen a 34-es kilométernél, a Balaton felé vezető oldalon baleset miatt lezárták a sztrádát – közölte a katasztrófavédelem csütörtök kora délután.
Súlyos baleset az M7-esen, mentőhelikopter landolt az autópályán
Le is zárták.
Kamion és furgon ütközött Kajászó térségében, a furgonba beszorult embert a tűzoltók szabadították ki. Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére. A sztráda Balaton felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, nagy a torlódás – írta honlapján a katasztrófavédelem.
