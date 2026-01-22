Súlyos baleset az M7-esen, mentőhelikopter landolt az autópályán

Kamion és furgon ütközött Kajászó térségében, a furgonba beszorult embert a tűzoltók szabadították ki. Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére. A sztráda Balaton felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, nagy a torlódás – írta honlapján a katasztrófavédelem.