Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

autóbudapestforgalmasrendőr

Gyanús lett a forgalmas út közepén árválkodó autó Budapesten, nem véletlenül

Ehhez komoly lélekjelenlét kellett.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 22. 12:40
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A kőbányai rendőrök egy 54 éves eszméletlen férfit élesztettek újra – adta hírül a rendőrségi portál. 

A rendőröket kedd délután Budapest X. kerületében, egy forgalmas út közepén álló autóhoz riasztották, amiben egy eszméletlen férfi volt. A kiérkező rendőrök és mentők együtt kiemelték a férfit a kocsiból, majd a X. Kerületi Rendőrkapitányság járőre azonnal megkezdte az újraélesztését, mivel nem lélegzett és keringése sem volt. 

A mentőszolgálat munkatársai átvették a férfit, akit együttesen sikerült újraéleszteni; a mentők kritikus állapotban vitték kórházba.

