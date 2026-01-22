Gyanús lett a forgalmas út közepén árválkodó autó Budapesten, nem véletlenül

A kőbányai rendőrök egy 54 éves eszméletlen férfit élesztettek újra – adta hírül a rendőrségi portál.
A rendőröket kedd délután Budapest X. kerületében, egy forgalmas út közepén álló autóhoz riasztották, amiben egy eszméletlen férfi volt. A kiérkező rendőrök és mentők együtt kiemelték a férfit a kocsiból, majd a X. Kerületi Rendőrkapitányság járőre azonnal megkezdte az újraélesztését, mivel nem lélegzett és keringése sem volt.
További Belföld híreink
A mentőszolgálat munkatársai átvették a férfit, akit együttesen sikerült újraéleszteni; a mentők kritikus állapotban vitték kórházba.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nagyon úgy tűnik, hogy nem koronavírus miatt kerülnek kórházba az emberek
Stagnál az örökítőanyag átlagkoncentrációja a szennyvízben.
Februárban indul a nemzeti petíció
A kormányinfón tették meg a bejelentést.
Itt az újabb árulkodó jel: a balliberális kutatók is a Fidesz erősödését mérték
Hamarosan szembejön a valóság.
Kábítószer vagy bántalmazás? – Minden körülményt vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében
A hatóság jelenleg körözési eljárásban keresi a fiút.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nagyon úgy tűnik, hogy nem koronavírus miatt kerülnek kórházba az emberek
Stagnál az örökítőanyag átlagkoncentrációja a szennyvízben.
Februárban indul a nemzeti petíció
A kormányinfón tették meg a bejelentést.
Itt az újabb árulkodó jel: a balliberális kutatók is a Fidesz erősödését mérték
Hamarosan szembejön a valóság.
Kábítószer vagy bántalmazás? – Minden körülményt vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében
A hatóság jelenleg körözési eljárásban keresi a fiút.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!