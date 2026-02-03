Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

tilalomklinikalátogatási tilalom

Tarol az influenza, újabb klinikákon rendeltek el látogatási tilalmat

Mától, azonnal és sok helyen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 11:36
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Influenzajárvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől – tájékoztatott a baranyai felsőoktatási intézmény.

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron. A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.

 

