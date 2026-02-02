Nem akárkit kerestek a Dunában hat napig, miután megtalálták a folyó mellett a ruháit

Rokonál Benedek Lőrinc január 27-én hajnalban tűnt el az otthonából, ő Borbás Marcsival dolgozott együtt. A ruháit és a személyes tárgyait a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg a hatóságok. Benedek felesége az eredménytelen ötnapos kutatás után arra jutott, a férfi valószínűleg öngyilkosságot követett el, a testét pedig a jeges Duna nyelte el. Közösségi oldalán a nő azt írta, a remény elfogyott. Zsófi két gyermekkel maradt magára.

… halotti anyakönyvi kivonat hiányában semmilyen állami segélyre (árvaellátás, özvegyi nyugdíj) vagy banki méltányosságra nem vagyunk jogosultak – ez a folyamat pedig évekig is eltarthat

– fogalmazott, és hozzáfűzte, felbecsülhetetlen segítség most minden támogatás, és az eddigiekért is nagyon hálás. Az ügy előzményeiről ide kattintva olvashat.