Immár a hatodik napja nincs eredménye a kutatásnak, amelyben egy Tahitótfalunál eltűnt férfit keresnek – írja az Index, és hozzáfűzi, a szakértők szerint a fagyos víz és a lassú téli sodrás akár hónapokra is magával ragadhatja az áldozat testét.
Nem akárkit kerestek a Dunában hat napig, miután megtalálták a folyó mellett a ruháit
Most azonban véget ér a kutatás.
Rokonál Benedek Lőrinc január 27-én hajnalban tűnt el az otthonából, ő Borbás Marcsival dolgozott együtt. A ruháit és a személyes tárgyait a Duna partján, Tahitótfalu közelében találták meg a hatóságok. Benedek felesége az eredménytelen ötnapos kutatás után arra jutott, a férfi valószínűleg öngyilkosságot követett el, a testét pedig a jeges Duna nyelte el. Közösségi oldalán a nő azt írta, a remény elfogyott. Zsófi két gyermekkel maradt magára.
… halotti anyakönyvi kivonat hiányában semmilyen állami segélyre (árvaellátás, özvegyi nyugdíj) vagy banki méltányosságra nem vagyunk jogosultak – ez a folyamat pedig évekig is eltarthat
– fogalmazott, és hozzáfűzte, felbecsülhetetlen segítség most minden támogatás, és az eddigiekért is nagyon hálás. Az ügy előzményeiről ide kattintva olvashat.
Nem is olyan rég történt, egészen pontosan január 17-én, hogy az egyik budapesti szórakozóhelyről egyedül indult haza egy 18 éves budapesti fiatalember, Egressy Mátyás. A fiú azóta sem tért haza. Miután a kulcscsomóját megtalálták a Lánchídnál, az ő testét is keresték a Dunában, azonban semmit nem találtak – idézte fel a portál.
