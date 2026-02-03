Rendkívüli

Tbc-s lett egy tanár Csongrádban, már vizsgálják a kontaktokat

Megszólalt az egészségügyi államtitkár.

Forrás: Délmagyar2026. 02. 03. 12:12
Tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak Hódmezővásárhelyen, a Szent István Általános Iskola egyik pedagógusánál, aki az intézmény mindkét tagintézményében tanít – értesült a Délmagyar. 

Már azt is tudni lehet, hogy a tanárnak összesen 250 kontaktja van, ők a következő napokban szűrővizsgálatra mennek. A 18 év alattiaknál vérvizsgálattal állapítják meg, jelen van-e a szervezetükben a baktérium. A helyzetről hétfő este rendkívüli szülőértekezleten tájékoztatták a szülőket. Takács Péter egészségügyi államtitkár is megszólalt az ügyben. 

Magyarországon minden újszülött még a kórházban megkapja a tbc kórokozója ellen védelmet biztosító BCG védőoltást, így annak terjedése csekély valószínűségű. A szakemberek teszik a dolgukat, minden az érvényben lévő protokollok szerint zajlik.

Hozzáfűzte, a helyzet azért rendkívüli, mert egy tanár fertőződött meg, a munkaköréből kifolyólag nagyszámú kontakttal került kapcsolatba. Az államtitkár hangsúlyozta: az országos tisztifőorvossal, a szűrővizsgálat lebonyolításáért felelős országos kórházi főigazgatóval és a város polgármesterével is személyesen tartja a kapcsolatot, hogy a teljes procedúra zökkenőmentesen és koordináltan történjen meg. A részleteket a Délmagyar cikkében olvashatja. 

 

