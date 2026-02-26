Magyar Péter megint leszólta a saját jelöltjeit, most nem agyhalottnak, hanem károkozóknak nevezte őket

Saját jelöltjeinek a kampányát is elgáncsolná a Tisza Párt elnöke annak érdekében, hogy a választásokig saját magán tartsa a fókuszt. Lapunk információi szerint Magyar Péter attól tart, hogy amennyiben a kampány hangsúlya a jelöltek személyére kerülne át, azzal csökkenne a saját láthatósága.

Fotó: NurPhoto

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péter úgy véli, hogy a kampány középpontjában továbbra is neki kell maradnia.

Több egyeztetésen is jelen voltam, ahol Péter egyértelműen kijelentette, a jelölteknek teljesen a háttérben kell maradniuk, mert állítása szerint csak kárt tudnak okozni. Éppen ezért egy-két helyet kivéve táblája sem lesz a jelölteknek

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, a döntés nem impulzív lépés volt, a Tisza Párt elnöksége ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy a plakátkampány a jelöltek számára aránytalanul nagy önálló mozgásteret biztosítana.

Drágának és feleslegesnek ítélték a plakátokat. A jelöltek jó része támogatta a plakátolást, ugyanakkor a válasz erre mindössze egy kövér nem volt, ami sok feszültséget okozott a Tisza vezetése és az egyéni jelöltek között

– emelte ki az informátor. Kijelentette, minden ilyen jellegű kérdésre Magyar Péter egyértelműen azt válaszolta, hogy ő a Tisza Párt arca, és ez nem fog változni.