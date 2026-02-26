tisza pártelnökségkampányMagyar Péter

Magyar Péter megint leszólta a saját jelöltjeit, most nem agyhalottnak, hanem károkozóknak nevezte őket

A Magyar Nemzet értesülései szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pusztán önérdekből akadályozta meg, hogy egyéni jelöltjei a kampány során kiplakátolják magukat a közterületekre.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 5:15
Magyar Péter (Fotó: AFP)
Saját jelöltjeinek a kampányát is elgáncsolná a Tisza Párt elnöke annak érdekében, hogy a választásokig saját magán tartsa a fókuszt. Lapunk információi szerint Magyar Péter attól tart, hogy amennyiben a kampány hangsúlya a jelöltek személyére kerülne át, azzal csökkenne a saját láthatósága. 

Peter Magyar, leader of the Tisza party, greets supporters during a campaign rally in Pecel, Hungary, on February 22, 2026. The campaign for the 2026 Hungarian general election kicks off yesterday. The rally comes as Peter Magyar begins a national campaign trail, planning to visit all electoral districts until the elections. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Fotó: NurPhoto

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péter úgy véli, hogy a kampány középpontjában továbbra is neki kell maradnia. 

Több egyeztetésen is jelen voltam, ahol Péter egyértelműen kijelentette, a jelölteknek teljesen a háttérben kell maradniuk, mert állítása szerint csak kárt tudnak okozni. Éppen ezért egy-két helyet kivéve táblája sem lesz a jelölteknek

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, a döntés nem impulzív lépés volt, a Tisza Párt elnöksége ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy a plakátkampány a jelöltek számára aránytalanul nagy önálló mozgásteret biztosítana. 

Drágának és feleslegesnek ítélték a plakátokat. A jelöltek jó része támogatta a plakátolást, ugyanakkor a válasz erre mindössze egy kövér nem volt, ami sok feszültséget okozott a Tisza vezetése és az egyéni jelöltek között

– emelte ki az informátor. Kijelentette, minden ilyen jellegű kérdésre Magyar Péter egyértelműen azt válaszolta, hogy ő a Tisza Párt arca, és ez nem fog változni.

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, tovább erősíti a központi irányítást a kampányban Magyar Péter. Lapunk információi szerint kizárólag a központilag jóváhagyott üzenetek hangozhatnak el – még akkor is, ha egy településen egészen más problémák égetők, mint amit a pártközpont kommunikációs paneleiben hangsúlyoznak.

Világos az utasítás. Nincsenek különutasok, nincs egyéni vállalás. Aki eltér a központi narratívától, az komoly következményekkel fog szembesülni

 – fogalmazott a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk. Állítása szerint a kampánycsapat részletes információkat küldött szét a jelölteknek, amely tételesen rögzíti, milyen témákról, szóhasználattal és hangsúlyokkal lehet beszélni. 

A döntés különösen vidéken feltűnő. Egy kisvárosban például a jelölt nem tehet konkrét vállalásokat, csak a központi kampányhoz igazodva. Nem mehetnek bele helyi projektekbe, csak az elnökség engedélyével

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, mindez azért történt, mert a pártvezetés állítólag attól tart, hogy az eltérő hangok, a megalapozatlan vállalások támadási felületként szolgálhatnak a kampányban. 

A központosítás mértéke a belső működésben is megmutatkozik. Informátorunk szerint a közösségi médiás posztokat előzetesen egyeztetni kell, a vizuális elemeket és a hashtageket pedig központilag adják ki.

Még a fórumok plakátjaihoz is sablon jár

– jegyezte meg.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

