Már ígérni is tilos a tiszásoknak

Tovább erősíti a központi irányítást a kampányban Magyar Péter. Lapunk információi szerint a legújabb utasítás értelmében kizárólag a központilag jóváhagyott üzenetek hangozhatnak el – még akkor is, ha egy településen egészen más problémák égetők, mint amit a pártközpont kommunikációs paneleiben hangsúlyoznak.

Összeomlóban Magyar Péter kampánya, mindent megpróbál, hogy mentse, ami menthető. Fotó: Hatlaczki Balázs

Világos az utasítás. Nincsenek különutasok, nincs egyéni vállalás. Aki eltér a központi narratívától, az komoly következményekkel fog szembesülni

– fogalmazott a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk. Állítása szerint a kampánycsapat részletes információkat küldött szét a jelölteknek, amely tételesen rögzíti, milyen témákról, szóhasználattal és hangsúlyokkal lehet beszélni.

A döntés különösen vidéken feltűnő. Egy kisvárosban például a jelölt nem tehet konkrét vállalásokat, csak a központi kampányhoz igazodva. Nem mehetnek bele helyi projektekbe, csak az elnökség engedélyével

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, mindez azért történt, mert a pártvezetés állítólag attól tart, hogy az eltérő hangok, megalapozatlan vállalások támadási felületként szolgálhatnak a kampányban.

A központosítás mértéke a belső működésben is megmutatkozik. Informátorunk szerint a közösségi médiás posztokat előzetesen egyeztetni kell, a vizuális elemeket és a hashtageket pedig központilag adják ki.

Még a fórumok plakátjaihoz is sablon jár

– jegyezte meg.