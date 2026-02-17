magyar pétertisza pártkampányjelölt

Már ígérni is tilos a tiszásoknak

Szokatlanul szoros gyeplőre fogta jelöltjeit Magyar Péter: lapunk informátora szerint a Tisza Párt indulóinak megtiltották, hogy önálló, a helyi adottságokhoz igazodó ígéreteket fogalmazzanak meg a kampányban.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 5:27
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tovább erősíti a központi irányítást a kampányban Magyar Péter. Lapunk információi szerint a legújabb utasítás értelmében kizárólag a központilag jóváhagyott üzenetek hangozhatnak el – még akkor is, ha egy településen egészen más problémák égetők, mint amit a pártközpont kommunikációs paneleiben hangsúlyoznak.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Összeomlóban Magyar Péter kampánya, mindent megpróbál, hogy mentse, ami menthető. Fotó: Hatlaczki Balázs

 

Világos az utasítás. Nincsenek különutasok, nincs egyéni vállalás. Aki eltér a központi narratívától, az komoly következményekkel fog szembesülni

 – fogalmazott a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk. Állítása szerint a kampánycsapat részletes információkat küldött szét a jelölteknek, amely tételesen rögzíti, milyen témákról, szóhasználattal és hangsúlyokkal lehet beszélni. 

A döntés különösen vidéken feltűnő. Egy kisvárosban például a jelölt nem tehet konkrét vállalásokat, csak a központi kampányhoz igazodva. Nem mehetnek bele helyi projektekbe, csak az elnökség engedélyével

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, mindez azért történt, mert a pártvezetés állítólag attól tart, hogy az eltérő hangok, megalapozatlan vállalások támadási felületként szolgálhatnak a kampányban. 

A központosítás mértéke a belső működésben is megmutatkozik. Informátorunk szerint a közösségi médiás posztokat előzetesen egyeztetni kell, a vizuális elemeket és a hashtageket pedig központilag adják ki.

Még a fórumok plakátjaihoz is sablon jár

– jegyezte meg.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu