Nagy dobásra készül az Iron Maiden énekese: már most metálszenzációként emlegetik az új projektet

Bruce Dickinson következő szólóalbuma igazi heavy metal sztárparádénak ígérkezik: a felvételeken a brazil Sepultura több zenésze is közreműködik, a munkálatok pedig a Nirvana/Foo Fighters ikonjának, Dave Grohlnak a legendás stúdiójában zajlanak – írja a Louder.

A részleteket Andreas Kisser, a Sepultura gitárosa kotyogta el egy Instagram-posztban, sőt fotókat is megosztott a stúdióból.

A képeken feltűnik Dave Grohl, a Foo Fighters alapítója, frontembere is, valamint a hangmérnök Brendan Duffey, ami gyakorlatilag megerősíti a stáb részvételét.

Nem csak Kisser csatlakozott a projekthez: a Sepultura énekese, Derrick Green is posztolt egy közös szelfit Dickinsonnal, „a legendával”, ami tovább erősíti a vendégszereplések hírét.

Bruce Dickinson korábban elárulta: a 2024-es The Mandrake Project folytatását 2026 elején kezdi rögzíteni, méghozzá klasszikus, „old-school” módszerrel.

A terv szerint minden zenész egyszerre játszik majd a stúdióban, és csak akkor vesznek fel újra részeket, ha az valóban elkerülhetetlen.

A felvételek a Studio 606-ban készülnek, Dave Grohl stúdiójában, amely a Foo Fighters bázisa is egyben.

A szólóprojekt után Dickinson visszatér az anyazenekarához, az Iron Maiden soraiba, ugyanis májustól indul a zenekar 50. évfordulós európai turnéjának második szakasza, amelyet nyáron Angliában egy nagyszabású koncerttel zárnak.

Borítókép: Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese (Forrás: AFP)