Meghalt a Scorpions legendás zenésze

Francis Buchholz még a banda őskorában, a világhírnév előtt csatlakozott a zenekarhoz, 1973-ban. A Scorpions a 80-as években vált a világ egyik legnépszerűbb rockzenekarává, a nagy sikereknek és a világkörüli stadionturnéknak Buchholz is részese volt.

Forrás: Wikipedia

1992-ig volt a formáció tagja, akkor váltotta őt Ralph Rieckermann, az 1993-as turnét – amelynek Budapest volt a kezdőállomása – már ő csinálta végig az együttessel.

Az utolsó album, amelyen Francis Buchholz közreműködött, az 1991-es Crazy World volt, ezen hallható az ikonikus ballada, a Wind Of Change is, mint ahogy ezen a lemezen jelent meg az egyetlen olyan szám, amelynek ő volt a társszerzője, a koncerteken is népszerű pörgős dal, a Kicks After Six.

1992 utrán Buchholz számos zenei projektben vett részt, többek között volt Scorpions-tagokkal is, mint Uli Roth vagy Michael Schenker. Bár a 34 évvel ezelőtti elváláskor voltak nézeteltérések Buchholz és a tagok között, időnként fellépett vendégként a Scorpions koncertjein is.