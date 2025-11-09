Már megvásárolható az Iron Maiden és a West Ham közös jubileumi meze + videó

Különleges mezt dobott piacra közösen az Iron Maiden és a West Ham United Football Club. A banda megalakulásának 50., míg a klub az 1975-ös FA-kupa-győzelmének aranyjubileumát ünnepli. A „Die With Your Boots On” focimezek közé tartozó darab a híres bordó és kék színben pompázik, és 70 fontért kapható.
A közös megemlékezés már korábban megtörtént, amikor az Iron Maiden telt házas koncertet adott a West Ham otthonában, a London Stadiumban.
Steve Harris, az Iron Maiden basszusgitárosa életre szóló „kalapácsos” (West Ham) szurkoló, a bulin is viselte a mezt – akárcsak a legendás metálbanda kabalafigurája, Eddie.
Harris a 1975-ös FA-kupa-döntőre így gondol vissza:
Bár nem voltam ott a meccsen, nagyszerű emlékek maradtak. Alan Taylor két gólt lőtt, és mi nyertünk! Frank Lampard (az idősebb) és Pat Holland is a csapatban játszott, akik korábban az ifjúsági edzőim voltak.
Borítókép: Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese (Forrás: AFP)