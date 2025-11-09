Már megvásárolható az Iron Maiden és a West Ham közös jubileumi meze + videó

Különleges mezt dobott piacra közösen az Iron Maiden és a West Ham United Football Club. A banda megalakulásának 50., míg a klub az 1975-ös FA-kupa-győzelmének aranyjubileumát ünnepli. A „Die With Your Boots On” focimezek közé tartozó darab a híres bordó és kék színben pompázik, és 70 fontért kapható.

Steve Harris, az Iron Maiden basszusgitárosa Fotó: Eddie The Head Fan Club Facebook-oldala

A közös megemlékezés már korábban megtörtént, amikor az Iron Maiden telt házas koncertet adott a West Ham otthonában, a London Stadiumban.

Steve Harris, az Iron Maiden basszusgitárosa életre szóló „kalapácsos” (West Ham) szurkoló, a bulin is viselte a mezt – akárcsak a legendás metálbanda kabalafigurája, Eddie.

West Ham United and Iron Maiden have reunited to mark the band’s 50th anniversary with a special edition home shirt celebrating their shared East End heritage.



Read more: https://t.co/WDZt5Ispb2#IronMaiden | Soccer Jersey | Football Shirt Culture | Camiseta de Futbol pic.twitter.com/hTaJgniACT — Football Shirt Culture (@footballshirt) November 7, 2025

Harris a 1975-ös FA-kupa-döntőre így gondol vissza:

Bár nem voltam ott a meccsen, nagyszerű emlékek maradtak. Alan Taylor két gólt lőtt, és mi nyertünk! Frank Lampard (az idősebb) és Pat Holland is a csapatban játszott, akik korábban az ifjúsági edzőim voltak.

Borítókép: Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese (Forrás: AFP)