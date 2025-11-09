Chris Cornell halála előtt még megölelték egymást – az énekesnő drogokhoz nyúlt a tragédia után

Taylor Momsen, akit a legtöbben a Gossip Girl sorozatból vagy a The Pretty Reckless banda énekesnőjeként ismernek, őszintén vallott élete legsötétebb időszakáról. A Call Her Daddy podcast legújabb adásában a frontember elmondta: két közeli barátja elvesztése évekre padlóra küldte – írja a Blunt Magazine.

Chris Cornell, a Soundgarden legendás frontembere 2017 májusában hunyt el. Fotó: AFP/Valerie Kuypers

– Ez volt az utolsó szög a koporsómba – árulta el Taylor Momsen a podcastban.

Chris halála után teljesen kisiklottam. Belecsúsztam a drogozásba, és egy olyan mély depresszióba süllyedtem, amiből nem tudtam kijönni.

A The Pretty Reckless éppen a Soundgarden turnéján vett részt előzenekarként, amikor Chris Cornell 2017 májusában öngyilkos lett Detroitban. – Az utolsó koncertet játszottuk, megöleltük egymást, és még azt mondtuk: majd találkozunk az úton. Másnap reggel pedig jött a hír. Először fel sem tudtam fogni. Teljesen összeomlottam – emlékezett vissza a tragédiára az énekesnő.

Taylor Momsen énekesnő. Fotó: AFP/Valerie Macon

Nem sokkal később, 2018 tavaszán Momsen barátja és producere, Kato Khandwala is az életét vesztette egy motorbalesetben. Ez a veszteség végképp a mélybe taszította az énekesnőt.

– Egy hatalmas, gyomorszorító üresség lett úrrá rajtam, a világ legrosszabb érzése. Összerogytam a földön – ez volt a sötét időszakom kezdete – mondta a most 32 éves Taylor Momsen, aki azóta sikeresen kilábalt a függőségből, és újra teljes erővel zenél.

A hollywoodi jelentések szerint a Soundgarden és az Audioslave legendás énekese, Chris Cornell 2017. május 18-án hunyt el Detroitban. Az igazságügyi orvosszakértő már korábban megállapította, hogy

az énekes felakasztotta magát, a később nyilvánosságra hozott jelentés pedig rögzíti: jól látható kötélnyomok voltak a nyaki részen.

Cornellt a testőre, Martin Kristen találta meg holtan, miután betörte a hotelszobája ajtaját, mert Vicky Cornell aggódott férje állapotáért. A helyszínen egy testedzéshez használt gumikötelet találtak, amelyet az énekes a fürdőszoba ajtajának tetejéhez rögzített. Kristen elmondása szerint megpróbálta levenni a kötelet és újraéleszteni az énekest, de hiába.

Chris Cornell a Soundgarden detroiti koncertje után hunyt el tragikus körülmények között.

