Chris Cornell halála előtt még megölelték egymást – az énekesnő drogokhoz nyúlt a tragédia után

A Soundgarden legendás frontembere a halála előtt még találkozott és megölelte a The Pretty Reckless énekesnőjét, aki a tragédia után mély depresszióba és drogfüggőségbe süllyedt. Taylor Momsen először beszélt részletesen arról, hogy Chris Cornell elvesztése, majd röviddel ezután közeli barátja és producere tragikus motorbalesete teljesen összetörte.

2025. 11. 09. 8:55
Taylor Momsen, akit a legtöbben a Gossip Girl sorozatból vagy a The Pretty Reckless banda énekesnőjeként ismernek, őszintén vallott élete legsötétebb időszakáról. A Call Her Daddy podcast legújabb adásában a frontember elmondta: két közeli barátja elvesztése évekre padlóra küldte –  írja a Blunt Magazine.

US musician Chris Cornell, known from the rock groups Soundgarden and Audioslave, performs in concert at Pinkpop 2009, on May 30, 2009 in Landgraaf, The Netherlands. Pinkpop is the oldest annual rock festival that takes place at Landgraaf. AFP PHOTO/ANP VALERIE KUYPERS netherlands out - belgium out (Photo by VALERIE KUYPERS / ANP / AFP)
Chris Cornell, a Soundgarden legendás frontembere 2017 májusában hunyt el. Fotó: AFP/Valerie Kuypers 

– Ez volt az utolsó szög a koporsómba –  árulta el Taylor Momsen a podcastban.

Chris halála után teljesen kisiklottam. Belecsúsztam a drogozásba, és egy olyan mély depresszióba süllyedtem, amiből nem tudtam kijönni.

A The Pretty Reckless  éppen a Soundgarden turnéján vett részt előzenekarként, amikor Chris Cornell 2017 májusában öngyilkos lett Detroitban. – Az utolsó koncertet játszottuk, megöleltük egymást, és még azt mondtuk: majd találkozunk az úton. Másnap reggel pedig jött a hír. Először fel sem tudtam fogni. Teljesen összeomlottam – emlékezett vissza a tragédiára az énekesnő. 

US singer Taylor Momsen of US rock band The Pretty Reckless performs on stage at the Rose Bowl Stadium in Pasadena, California on April 18, 2025, as the opening act of AC/DC Power Up Tour. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Taylor Momsen énekesnő. Fotó: AFP/Valerie Macon

Nem sokkal később, 2018 tavaszán Momsen barátja és producere, Kato Khandwala is az életét vesztette egy motorbalesetben. Ez a veszteség végképp a mélybe taszította az énekesnőt.

– Egy hatalmas, gyomorszorító üresség lett úrrá rajtam, a világ legrosszabb érzése. Összerogytam a földön – ez volt a sötét időszakom kezdete – mondta a most 32 éves Taylor Momsen, aki azóta sikeresen kilábalt a függőségből, és újra teljes erővel zenél.

A hollywoodi jelentések szerint a Soundgarden és az Audioslave legendás énekese, Chris Cornell 2017. május 18-án hunyt el Detroitban. Az igazságügyi orvosszakértő már korábban megállapította, hogy 

az énekes felakasztotta magát, a később nyilvánosságra hozott jelentés pedig rögzíti: jól látható kötélnyomok voltak a nyaki részen.

Cornellt a testőre, Martin Kristen találta meg holtan, miután betörte a hotelszobája ajtaját, mert Vicky Cornell aggódott férje állapotáért. A helyszínen egy testedzéshez használt gumikötelet találtak, amelyet az énekes a fürdőszoba ajtajának tetejéhez rögzített. Kristen elmondása szerint megpróbálta levenni a kötelet és újraéleszteni az énekest, de hiába.

Chris Cornell a Soundgarden detroiti koncertje után hunyt el tragikus körülmények között.

 

Borítókép: Taylor Momsen, a The Pretty Reckless énekesnője (Fotó: AFP)

 

