A vádirat szerint a nő pultos-pénztáros munkakörben dolgozott, és 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy egy másik egységbe menjen át helyettesíteni. A nő már korábban alkalomszerűen dolgozott ott, így a szolgáltatások fajtáját, illetve a kiszolgálás menetét ismerte.
Nem bor került a pohárba a monori vendéglátóhelyen, egy életre megnyomorította a vendéget + fotó
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Monori Járási Ügyészség egy nővel szemben, akinek figyelmetlensége egy vendéglátóhelyre betérő vendégnek maradandó fogyatékosságot okozott.
Azonban, a mai napig nem tudni, kicsoda, és pontosan azt sem tudni, hogy mikor, egy adott fajtájú bor feliratú színtelen üvegbe klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte. Minderről a vádlott nem tudott.
A vendéglátóhelyre betérő sértett egyebek közt egy pohár bort kért. A pultos elővette a fertőtlenítőszert tartalmazó üveget, majd anélkül, hogy előtte az üveget, annak címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, abból két decilitert kitöltött egy pohárba és átadta a sértettnek.
A sértett, miután beleivott, azonnal rosszul lett, ezért a mentő kórházba szállította.
A sértett maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.
Amennyiben a vádlott a kiszolgálást megelőzően munkaköri leírásának megfelelően ellenőrizte volna az üveget, illetve a benne lévő folyadékot, akkor észlelte volna az üvegben és annak kupakján a fehér kristályos szemcséket, illetve az üvegben lévő folyadék – fehérbortól lényegesen eltérő – szagát.
A Monori Járási Ügyészség a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni. A fotón a borosüvegen megjelenő kristályos anyag látszódik.
