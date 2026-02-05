Nem bor került a pohárba a monori vendéglátóhelyen, egy életre megnyomorította a vendéget + fotó

Azonban, a mai napig nem tudni, kicsoda, és pontosan azt sem tudni, hogy mikor, egy adott fajtájú bor feliratú színtelen üvegbe klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyen elhelyezte. Minderről a vádlott nem tudott.

A vendéglátóhelyre betérő sértett egyebek közt egy pohár bort kért. A pultos elővette a fertőtlenítőszert tartalmazó üveget, majd anélkül, hogy előtte az üveget, annak címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, abból két decilitert kitöltött egy pohárba és átadta a sértettnek.