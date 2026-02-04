Magyarország kiutasítja a kényszersorozásban részt vevő ukránokat, a NATO főtitkára Ukrajnát élteti

Felháborító részletek derültek ki az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott jelentésből. A dokumentum szerint Brüsszel több ponton visszaélt a hatalmával a 2024-es európai parlamenti, valamint egyes nemzeti választások során. Az Európai Bizottság olyan eszközöket alkalmazott, amelyek révén a közösségi médián keresztül tudatosan elnyomta a jobboldali álláspontokat, különösen a migráció és a gender kérdésében.