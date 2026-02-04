ukrajnanatoorbán viktormark rutte

Magyarország kiutasítja a kényszersorozásban részt vevő ukránokat, a NATO főtitkára Ukrajnát élteti

Ismét Ukrajnát éltette és a háború mellett kötelezte el a szövetséget Mark Rutte, a NATO főtitkára. A magyar kormány eközben kemény választ adott az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelő brutalitására – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 23:59
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Határozott választ adott a magyar kormány az ukrajnai emberrablók brutalitására. „A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk ” – szögezte le videójában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány döntésének hátterében tragikus események állnak: újabb magyar áldozata van az ukrán kényszersorozásnak. A kárpátaljai férfit az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.

Egy olyan országot éltetett a NATO főtitkára, ahol a brutális kényszersorozás halálos áldozatokat is szed
Egy olyan országot éltetett a NATO főtitkára, ahol a brutális kényszersorozás halálos áldozatokat is szed  (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi parlamentben elmondott beszédében világossá tette, hogy a katonai szövetség hosszú távon is Ukrajna oldalán marad, és kész további fegyveres támogatást nyújtani Kijevnek. A holland politikus arról is beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodást követően egyes európai államok akár katonákat is telepíthetnének Ukrajnába. A NATO-főtitkár beszédét az ukrán nacionalista jelszóval, a „Szlava Ukrajni!” felkiáltással zárta.

Megszületett az ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte. 

Felháborító részletek derültek ki az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott jelentésből. A dokumentum szerint Brüsszel több ponton visszaélt a hatalmával a 2024-es európai parlamenti, valamint egyes nemzeti választások során. Az Európai Bizottság olyan eszközöket alkalmazott, amelyek révén a közösségi médián keresztül tudatosan elnyomta a jobboldali álláspontokat, különösen a migráció és a gender kérdésében.

A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza – figyelmeztetett a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint ezen az úton jobb lenne megállni, és ha a Tisza nem tud, akkor a választóknak kell megállítaniuk a pártot.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Sztálin elvtárs Brüsszelbe költözött

Bayer Zsolt avatarja

Hamar belejött a „demokratikus”, a „nyugati”, az „európai” cenzúra rejtelmeibe.

