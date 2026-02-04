Gulyás Gergely: A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza

A Tisza korábbi politikusának, kabinetvezetőjének nyilatkozatából mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy a Tisza valódi programja az Európai Uniónak, Brüsszelnek tett ígéretek tárháza – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza. Fotó: AFP

Ezt hívják konvergenciaprogramnak. A Tisza beszél programról, ami a magyar választópolgárok megtévesztését szolgálja, de van egy valódi programja, amelyet Brüsszelnek, sőt Brüsszelben írtak, és azt a cél szolgálja, hogy az Európai Unió elvárásait Budapest is teljesítse, hiszen erre az elmúlt bő évtizedben Magyarország soha nem volt hajlandó

– hangsúlyozta a miniszter.

– Tudjuk azt, hogy a Tisza Párt Ukrajna uniós csatlakozásának támogatója, azt is tudjuk, hogy a legbrüsszelibb párt, az Európai Néppárt tagja, és azt is tudjuk most már, hogy egy olyan konvergenciaprogram készült, ami Brüsszelnek akart megfelelni – fogalmazott Gulyás Gergely.