Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

kormányinfóvitályos esztergulyás gergely

Csütörtökön Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentést tett

Holnap délelőtt 10 órakor tart Kormányinfót a kabinet – jelentette be Gulyás Gergely. Vitályos Eszter szerint a kormányülés után minden részlet kiderül majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán kormányülés, csütörtökön Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentette az időpontot, korábban Orbán Viktor éles politikai üzenetet küldött a közösségi médiában.

Budapest, 2026. január 22. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón Fotó: Máthé Zoltán / MTI

„Holnap 10:00 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő szintén megszólalt: egy videóban közölte, hogy „nincs meglepetés: ha szerda, akkor kormányülés”, majd hozzátette: 

mivel a kormány „nem sunnyog és nem titkolózik”, a Kormányinfón minden részlet nyilvánosságra kerül.

Mint tegnap beszámoltunk róla, Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett üzenetében arról írt: egyre erősebb a kampányhangulat, de a kormányzás nem állhat le.

A miniszterelnök szerint az ellenzék rendre ugyanazokat a javaslatokat hozza elő: eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint az édesanyák adómentességét is megszüntetnék. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a megszorítások árát a magyar családokkal fizettetnék meg, miközben Ukrajnának, multinacionális cégeknek, bankoknak és energiacégeknek adnák a pénzt.

Ismerjük őket. De ezt nem fogjuk hagyni

– hangsúlyozta a kormányfő.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Forrás: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.