Csütörtökön Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentést tett

Szerdán kormányülés, csütörtökön Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentette az időpontot, korábban Orbán Viktor éles politikai üzenetet küldött a közösségi médiában.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón Fotó: Máthé Zoltán / MTI

„Holnap 10:00 Kormányinfó” – írta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő szintén megszólalt: egy videóban közölte, hogy „nincs meglepetés: ha szerda, akkor kormányülés”, majd hozzátette:

mivel a kormány „nem sunnyog és nem titkolózik”, a Kormányinfón minden részlet nyilvánosságra kerül.

Mint tegnap beszámoltunk róla, Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett üzenetében arról írt: egyre erősebb a kampányhangulat, de a kormányzás nem állhat le.

A miniszterelnök szerint az ellenzék rendre ugyanazokat a javaslatokat hozza elő: eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint az édesanyák adómentességét is megszüntetnék. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a megszorítások árát a magyar családokkal fizettetnék meg, miközben Ukrajnának, multinacionális cégeknek, bankoknak és energiacégeknek adnák a pénzt.

Ismerjük őket. De ezt nem fogjuk hagyni

– hangsúlyozta a kormányfő.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Forrás: MTI)