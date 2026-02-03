Orbán Viktor: A háború olyan, mint a migráció, nem lehet kijavítani

– Járom az országot, tegnap Mórahalom és Mártély , rengeteg ember, mindenki tudja, látja, hogy mekkora a tét. Április 12-én nemcsak kormányt, sorsot választunk magunknak és a gyerekeinknek. A háború olyan, mint a migráció. Ha egyszer hibázol, soha többet nem tudod kijavítani. Nem hibázhatunk! Csak a Fidesz a biztos választás – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A miniszterelnök megjegyezte:

egyre több a kampány, de kormányozni is kell.

– Holnap kormányülés, ma felkészülés. Ők a túloldalon mindig ugyanazt mondják. A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni. Az édesanyák adómentessége szerintük a „leggonoszabb” dolog, el kell törölni. Elképesztő! Mindig ugyanaz a lemez. Megszorítás. A magyar családoktól elveszik, Ukrajnának, a multiknak, a bankoknak és az energiacégeknek odaadják. Ismerjük őket. De ezt nem fogjuk hagyni – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett:

a Fidesz-kormány a magyar utat választja, és ezt most februárban is mindenki látni fogja. Megemelt bér, duplázott családtámogatás, adómentes édesanyák, fegyverpénz, 13. havi nyugdíj és első részlet a 14. haviból.

Ezek vagyunk mi. Ne feledd! A nemzeti petíciónál rád is szükség van! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen – hangsúlyozta Orbán Viktor.