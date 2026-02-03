„Február 14. A nagy nap” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Titokzatos bejegyzéséhez a kormányfő hozzáfűzte, hogy hamarosan részleteket is elárul arról, hogy mire készül Valentin-napon.
Orbán Viktor: Február 14., a nagy nap
Titokzatos üzenetet tett közzé a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor bővebb tájékoztatást is ígért.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
