Orbán Viktor: Easy rider, most jön csak a java + videó

„Easy rider… Most jön csak a java!” – osztott meg új videót a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor a fotózkodás elől Mórahalmon sem zárkózott el (Forrás: Facebook)

A kormányfő országjárásának első, mártélyi és mórahalmi állomásáról tett közzé montázst, amelyből az is kiderül, hogy a kormányfőnek ez még csak a bemelegítés volt.

Ez olyan, mint a Forma–1-ben, a gumikat kicsit be kell járatni

– mondta a miniszterelnök.

A kormányfő és az őt elkísérő Lázár János a 4-es vendéglőbe tértek be ebédelni. Az építési és közlekedési miniszter elárulta, egyszerűbb volt-e a nap, mint egy Lázárinfó.

A miniszterelnök korábban szintén a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyiek örömmel fogadták: Mórahalmon és Mártélyon is hatalmas tömeg várta.

Országjárás. Czirbus Gábor hasít, Mártélyon a csillárról is lógtak. Kell is az erő, mert csak együtt tudunk nemet mondani Brüsszel háborús tervére!

– közölte Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának mártélyi állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)