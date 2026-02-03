Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

miniszterelnökeurópai néppárttiszaorbán viktornéppárt

Orbán Viktor: Ha a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak

A magyar miniszterelnök komoly figyelmeztetést küldött a Facebookon közzétett bejegyzésében. Orbán Viktor arról írt, hogy az Európai Néppárt legutóbbi zágrábi csúcstalálkozóján arról döntött, hogy az EU-ban meg kell szüntetni a tagállamok vétójogát, s katonai szövetséget csinálnak az unióból. A terv útjában a magyar nemzeti kormány áll. Orbán Viktor kiemelte: Ha a Tisza párt nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 7:22
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kom
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Prés alatt a Tisza. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. Ezért kell nekik a Tisza. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől

 – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor leszögezte: Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények. Áprilisban meg kell fékeznünk őket! 

Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon! Addig pedig arra kérem minden honfitársunkat, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak.  Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így!

 – zárta gondolatait a magyar miniszterelnök.

 

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

