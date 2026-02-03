Orbán Viktor: Ha a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak

Prés alatt a Tisza. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott: Abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. Ezért kell nekik a Tisza.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől

– húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor leszögezte: Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények. Áprilisban meg kell fékeznünk őket!