– Jawohl! Ez a Tisza válasza Webernek és Von der Leyennek – kezdi a legújabb videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás: Jawohl! A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó
Menczer Tamás arról beszélt a legújabb videójában, hogy Brüsszel háborúba sodorná Európát, miközben a Tisza Párt mindenben engedelmeskedik Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: míg mások igent mondanak Brüsszelnek, a kormánypártok nemet.
Brüsszelben a helyzet egyre durvább. Weber és Von der Leyen katonai szövetséggé akarja átalakítani az Európai Uniót, el akarják venni Magyarország vétójogát és be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba. Ha mindez megtörténik jövőre, 2027-ben egész Európa háborúban áll majd. A Tisza válasza az, hogy jawohl! Ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, mi igen. Ezért a Fidesz a biztos választás
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Ladóczki Balázs)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza
Jönne az adóemelés, a 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, a rezsicsökkentés eltörlése.
Áldozatként tünteti fel magát Maja T. szélsőbaloldali aktivista
Deák Dániel reagált a Maja T. ügyében hozott ítéletre.
Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó
Újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának.
Több mint ezer kijevi társasházban továbbra sincs fűtés
A lakosság fázik és kimerült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Gulyás Gergely: A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza
Jönne az adóemelés, a 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, a rezsicsökkentés eltörlése.
Áldozatként tünteti fel magát Maja T. szélsőbaloldali aktivista
Deák Dániel reagált a Maja T. ügyében hozott ítéletre.
Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó
Újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának.
Több mint ezer kijevi társasházban továbbra sincs fűtés
A lakosság fázik és kimerült.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!