Rendkívüli

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

Menczer TamásBrüsszelFidesz-KDNP

Menczer Tamás: Jawohl! A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó

Menczer Tamás arról beszélt a legújabb videójában, hogy Brüsszel háborúba sodorná Európát, miközben a Tisza Párt mindenben engedelmeskedik Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: míg mások igent mondanak Brüsszelnek, a kormánypártok nemet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 15:47
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Jawohl! Ez a Tisza válasza Webernek és Von der Leyennek – kezdi a legújabb videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: Ladóczki Balázs

Brüsszelben a helyzet egyre durvább. Weber és Von der Leyen katonai szövetséggé akarja átalakítani az Európai Uniót, el akarják venni Magyarország vétójogát és be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba. Ha mindez megtörténik jövőre, 2027-ben  egész Európa háborúban áll majd. A Tisza válasza az, hogy jawohl! Ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, mi igen. Ezért a Fidesz a biztos választás

 – hangsúlyozta Menczer Tamás.

 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu