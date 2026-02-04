Ukrajnában ezzel párhuzamosan virágzik a korrupció, miközben az európai polgárok a mindennapi megélhetésükért küzdenek.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Mindez egyre több európai ember számára teszi nyilvánvalóvá, hogy a jelenlegi politika nem az ő javukat szolgálja: csökkentenék Ukrajna támogatását, és inkább saját problémáik megoldására fordítanák a figyelmet.

Energia, háború, megélhetés

Lapunknak nyilatkozva Deák Dániel arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi konfliktusok hátterében mindenekelőtt az energiaforrásokért zajló küzdelem áll. Megfogalmazása szerint a világban tapasztalható válságok – így az orosz–ukrán háború is – elsősorban ebben az összefüggésben értelmezhetők.

Összességében az látszik, hogy a világban az energiáért, az energiaforrásokért nagy harc zajlik. Tehát erről szól gyakorlatilag az összes konfliktus, így az orosz–ukrán háború is az energia vetületében értelmezhető

– mondta.