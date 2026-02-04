Az ukrajnai háború következményeként Európában az egekbe szöktek a rezsiárak, miközben az infláció is elszabadult, és egyre súlyosabb megélhetési gondokat okoz az embereknek.
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Az ukrajnai háború nem elvont külpolitikai kérdés, hanem a mindennapi megélhetést érintő probléma Európában – mondta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A politológus szerint a magas energiaárak, az elszabadult infláció és az Ukrajnába irányuló milliárdos támogatások együttesen súlyos terhet rónak az európai emberekre, miközben Ukrajnában komoly korrupciós botrányok kísérik a beérkező pénzek felhasználását.
Ukrajnában ezzel párhuzamosan virágzik a korrupció, miközben az európai polgárok a mindennapi megélhetésükért küzdenek.
Mindez egyre több európai ember számára teszi nyilvánvalóvá, hogy a jelenlegi politika nem az ő javukat szolgálja: csökkentenék Ukrajna támogatását, és inkább saját problémáik megoldására fordítanák a figyelmet.
Energia, háború, megélhetés
Lapunknak nyilatkozva Deák Dániel arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi konfliktusok hátterében mindenekelőtt az energiaforrásokért zajló küzdelem áll. Megfogalmazása szerint a világban tapasztalható válságok – így az orosz–ukrán háború is – elsősorban ebben az összefüggésben értelmezhetők.
Összességében az látszik, hogy a világban az energiáért, az energiaforrásokért nagy harc zajlik. Tehát erről szól gyakorlatilag az összes konfliktus, így az orosz–ukrán háború is az energia vetületében értelmezhető
– mondta.
A politológus szerint ebbe a folyamatba illeszkedik az a nyomásgyakorlás is, amely Magyarországot arra próbálja rákényszeríteni, hogy lemondjon az olcsó orosz energiáról. Álláspontja szerint ez egyszerre ukrán és brüsszeli szándék, amelynek egyértelmű célja Magyarország energiapolitikájának megváltoztatása. Deák Dániel úgy látja, az elvárás az, hogy az ország leváljon az olcsó orosz energiaforrásokról, és helyettük a drágább nyugati LNG beszerzésére térjen át, ezt az irányt pedig a Tisza politikusai már nyíltan is képviselik. Mindez szerinte világos belpolitikai következményekkel jár, hiszen az energia kérdése nem elvont geopolitikai vita, hanem közvetlenül hat a magyar családok mindennapi életére.
Ennek kapcsán hangsúlyozta:
A háború, illetve az ukrán kérdés nem külpolitikai vagy diplomáciai kérdés elsősorban Magyarország számára, hanem például a rezsicsökkentésen keresztül érzékelhető kérdés.
Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben Magyarország engedne a brüsszeli vagy ukrán elvárásoknak,
akkor Magyarországon azonnal vége a rezsicsökkentésnek
– hangsúlyozta.
Álláspontja szerint a rezsicsökkentés megszűnése 30–40 százalékos áremelkedést jelentene az energiaszámlákban, ami minden magyar család számára jelentős többletterhet okozna.
Elszabadult rezsiárak, milliárdok Ukrajnának
Európai kitekintésben a politológus arról beszélt, hogy az uniós polgárok már most is többet fizetnek az energiáért a háború miatt, miközben hatalmas összegeket fordítanak Ukrajna támogatására. Felidézte, hogy tavaly egy 90 milliárd eurós csomagról született döntés, jelenleg pedig egy 1500 milliárd dolláros ukrán jóléti csomag van napirenden, amelyet szintén az európai adófizetőkkel fizettetnének meg.
Mindezt szerinte súlyos korrupciós botrányok kísérik Ukrajnában.
Hatalmas korrupciós botrány van Ukrajnában, azt látjuk, hogy ezeknek a támogatásoknak a jelentős részét ellopják ezek az ukrán vezetők
– fogalmazott.
Deák Dániel szerint ez a helyzet többszörösen is káros az európai állampolgárok számára: egyszerre kell viselniük a magas energiaszámlák terhét, finanszírozniuk Ukrajnát, miközben a támogatások jelentős részét el is lopják Ukrajnában. Úgy látja, nem véletlen, hogy az európai választópolgárok egyre elutasítóbbak azokkal a politikusokkal szemben, akik ezt a politikát képviselik.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
„Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni.”
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Oda lesz a demokrácia.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
A vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell.
