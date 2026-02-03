Brüsszel elhibázott szankciós döntései és a magas karbonadók emelték a piaci energiaárakat, amelyek a tagállamok többségében a lakossági díjakban is megjelentek. A rezsiköltségek növekedése a háztartások széles körének okoz súlyos megélhetési nehézségeket: mára az európaiak mintegy ötöde fűtési, míg több mint egynegyedük fizetési problémákkal küzd. A rezsicsökkentési programnak köszönhetően mindkét mutató tekintetében a magyar lakosság érintettsége a legalacsonyabb – írja a Századvég.
Brüsszel miatt rezsiválság van Európa-szerte, Magyarország nem enged
Brüsszel szankciós döntései és a magas karbonadók nyomán megemelkedett energiaárak Európa-szerte súlyos megélhetési nehézségeket okoznak a háztartásoknak: az európaiak mintegy ötöde nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát, míg több mint egynegyedüknek gondot jelent a közüzemi díjak megfizetése – derül ki a Századvég Európa-projekt kutatásának legfrissebb felméréséből. A vizsgálat szerint a rezsicsökkentési programnak köszönhetően mindkét mutató tekintetében Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági érintettség az Európai Unión belül.
Az energiaválság, a szankciók, valamint a világviszonylatban is magas karbonadók jelentős áremelkedést okoztak az európai villamosenergia- és gáztőzsdéken. Azokban az uniós tagállamokban, ahol lazább a lakossági tarifák szabályozása, a piaci folyamatok közvetlenül a háztartások energiaköltségeiben is megjelentek, így mára egy átlagos uniós polgár lényegesen magasabb áram- és gázszámlát fizet, mint például egy amerikai fogyasztó.
A Századvég Európa-projekt kutatásának legfrissebb eredményei szerint a megélhetési költségek gyors és jelentős növekedése Európa-szerte széles társadalmi rétegek számára okozott komoly egzisztenciális nehézségeket. Az uniós lakosság húsz százaléka nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát, míg 28 százalékuk esetében az elmúlt egy évben előfordult, hogy anyagi okok miatt nem tudták időben befizetni közüzemi számláikat.
A tagállamok közötti eltéréseket elsősorban a különböző tarifaszabályozási megoldások és a háztartások alkalmazkodóképessége magyarázza. A fűtési nehézségekkel küzdők aránya Magyarországon (5 százalék), Finnországban (10 százalék) és Luxemburgban (12 százalék) a legalacsonyabb, míg Franciaországban (28 százalék), Cipruson (30 százalék) és Görögországban (45 százalék) a legmagasabb.
A kedvező magyar adat elsősorban a rezsicsökkentési program eredménye, amely szigorú hatósági árszabályozás mellett az Európai Unión belül a legalacsonyabb lakossági tarifákat biztosítja.
Finnországban a fatüzelés magas aránya mérsékli a költségeket, mivel ezek – a gáz- és villamosenergia-árakkal szemben – az elmúlt években jóval kisebb mértékben emelkedtek. Luxemburg esetében pedig a magas jövedelmi szint nyújt szélesebb körű védelmet a lakosság számára.
Ezzel szemben a déli tagállamokban kedvezőtlenebbek az infrastrukturális és jövedelmi adottságok, és a kormányok sem tudtak mindenhol hatékony tarifavédelmet biztosítani a lakossági fogyasztóknak. Tanulságos, hogy Franciaországban – annak ellenére, hogy az Európai Unió egyik erősebb gazdaságáról van szó – a tarifaemelkedések széles társadalmi rétegek számára okoztak komoly megélhetési nehézségeket, ami elsősorban a villamosenergia-alapú fűtés magas arányára és az energiahatékonyság alacsonyabb szintjére vezethető vissza.
A közüzemi díjak megfizetésével küzdők aránya szintén Magyarországon a legalacsonyabb (14 százalék), ezt Ausztria és Svédország követi (21–21 százalék). A rangsor másik végén – a fűtési nehézségeknél tapasztaltakhoz hasonlóan – Görögország (45 százalék) és Ciprus (40 százalék) áll, mellettük pedig Írország (39 százalék) is szerepel a leginkább érintett országok között.
Borítókép: Rezsiválság Európa-szerte (Fotó: Németh András Péter)
