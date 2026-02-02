Menczer Tamás: A Tisza a rezsicsökkentés felszámolására készül + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videójában reagált a tiszás EP-képviselő, Kollár Kinga egyik hozzászólására, amely a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának egyik korábbi bejegyzése alatt jelent meg. A kormánypárti politikus azt írta: posztjában korábban bemutatta, hogy választókerületi ellenfele, a tiszás Bujdosó Andrea nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem korábbi munkaadóját, a Shellt.

Forrás: Facebook

Menczer Tamás szerint Bujdosó Andrea és politikai köre el akarja törölni a rezsicsökkentést, le akarja választani Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról, ami jelentős többletköltséget jelentene a magyar családoknak. A bejegyzésében utalt arra is, hogy ellenfeléről egy, a Shellhez köthető ruhadarabot viselő fotót mutatott be. Erre érkezett Kollár Kinga, aki kommentjében azt firtatta, hogy ő mennyit dolgozott a pénzéért. Válaszában Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy

ő a magyar emberekért dolgozik, míg Kollár Kinga a piacért és Brüsszelért.

Állítása szerint Kollár Kinga örül annak, amikor Magyarország nem jut hozzá a neki járó uniós forrásokhoz.

Menczer Tamás azt is mondta:

Kollár Kinga támogatja azokat a brüsszeli lépéseket, amelyek Magyarországot támadják vagy zsarolják amiatt, hogy a kormány nemet mond a háborúra, Ukrajna uniós csatlakozására, illetve a migrációra.

Úgy fogalmazott: amikor az Európai Unió visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, Kollár Kinga ezt helyesli.

A politikus kijelentette:

Kollár Kinga ne oktassa őt munkából és tisztességből, majd úgy fogalmazott, hogy szerinte Kollár Kinga és politikai köre bábfigurák.

Bejegyzése végén Menczer Tamás vitára hívta Kollár Kingát és Bujdosó Andreát a Partizán műsorába.