Orbán Viktor: A rezsicsökkentést és a családtámogatásokat támadná a Tisza jelöltcsapata + videó

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a kormány az energiakereskedőktől és az energiapiacon sikeres cégektől elvonja a profitjuk egy részét, hangsúlyozva: nem kell őket megsiratni, marad. Mint mondta, a kabinet ebből kompenzálja a családok tényleges rezsiköltségét.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök kijelentette: nem véletlen, hogy az ellenfél energiaminiszter-jelöltje egy Shell nevű cégtől érkezik, mert szerinte azért küldik ide, hogy ezt a rendszert számolja föl. Hozzátette: ugyanez a helyzet a bankadóval is. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarországon a családtámogatási rendszer rendkívül erős, Európában a legerősebb, és ezt úgy finanszírozzák, hogy megadóztatják a bankokat. Mint mondta,

a bankok nagyon nagy profittal dolgoznak, ennek egy részét elvonják, és családtámogatás formájában visszaadják az embereknek.

A videóban azt is felvetette, azért hozott a Tisza gazdasági és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste Bankból érkezett, hogy ezt eltörölje. Szavai szerint hoztak egy embert, aki majd eltörli a bankadót, hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést és hoztak egy külpolitikust Londonból, aki pedig az ukránok európai uniós tagságát támogatja.