orbán viktorbankshell

Orbán Viktor: A rezsicsökkentést és a családtámogatásokat támadná a Tisza jelöltcsapata + videó

Az energiapiaci és banki extraprofit megadóztatásáról, valamint a családok rezsiterheinek csökkentéséről beszélt a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 21:12
Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a kormány az energiakereskedőktől és az energiapiacon sikeres cégektől elvonja a profitjuk egy részét, hangsúlyozva: nem kell őket megsiratni, marad. Mint mondta, a kabinet ebből kompenzálja a családok tényleges rezsiköltségét.

Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Balról Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök kijelentette: nem véletlen, hogy az ellenfél energiaminiszter-jelöltje egy Shell nevű cégtől érkezik, mert szerinte azért küldik ide, hogy ezt a rendszert számolja föl. Hozzátette: ugyanez a helyzet a bankadóval is. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarországon a családtámogatási rendszer rendkívül erős, Európában a legerősebb, és ezt úgy finanszírozzák, hogy megadóztatják a bankokat. Mint mondta, 

a bankok nagyon nagy profittal dolgoznak, ennek egy részét elvonják, és családtámogatás formájában visszaadják az embereknek.

A videóban azt is felvetette, azért hozott a Tisza gazdasági és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste Bankból érkezett, hogy ezt eltörölje. Szavai szerint hoztak egy embert, aki majd eltörli a bankadót, hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést és hoztak egy külpolitikust Londonból, aki pedig az ukránok európai uniós tagságát támogatja.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu