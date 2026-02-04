Dömötör Csaba közösségi oldalán az Euractiv értesüléseire hivatkozva azt írta: Brüsszel zárt ajtók mögötti manőverrel próbálja megkerülni a parlament két héttel ezelőtti döntését, amellyel a képviselők az Európai Bíróság elé utalták a Mercosur-megállapodást – ami gyakorlatilag az ügy elhalasztását jelentette.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
Megy a ravaszkodás a háttérben a Mercosur-megállapodás ügyében – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. A politikus szerint a néppárti–baloldali brüsszeli nagykoalíció és Ursula von der Leyen Bizottsága mindenáron életbe akarja léptetni a gazdák számára rendkívül hátrányos szerződést, még az Európai Parlament akarata ellenére is.
Az Euractiv szerint zárt ajtós módszerrel akarják kikerülni a parlament tiltakozó többségét. A házbizottsággal hagyatnák jóvá azt, hogy életbe lépjen a szerződés. Abban a testületben, ahol mindig a weberi-baloldali nagykoalíció akarata érvényesül, ráadásul az ülés nem is nyilvános.
– fogalmazott.
Dömötör Csaba a Tisza szerepéről
A politikus szerint ez az eljárás nemcsak gazdaellenes, hanem a parlamenti többség akaratát is lesöprő, vagyis velejéig antidemokratikus.
Dömötör Csaba külön kitért a Tisza párt brüsszeli szerepére is. Mint írta:
Mielőtt a tiszás képviselők előadják a következő színjátékukat az ügyben, rögzítsük tényként: ennek az egész műveletnek a fő motorja a saját brüsszeli frakciójuk. A Mercosurnak, és az agrártámogatások lefaragásának is.
– írja.
Egyike ez azon ügyeknek, amelyekről nem beszélnek, hogy a választás után mindent lehessen. Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni
– összegezte Dömötör Csaba.
További Külföld híreink
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Oda lesz a demokrácia.
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
A vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Oda lesz a demokrácia.
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
A vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!