Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást

Az Euractiv szerint zárt ajtós módszerrel akarják kikerülni a parlament tiltakozó többségét. A házbizottsággal hagyatnák jóvá azt, hogy életbe lépjen a szerződés. Abban a testületben, ahol mindig a weberi-baloldali nagykoalíció akarata érvényesül, ráadásul az ülés nem is nyilvános.