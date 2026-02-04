Dömötör CsabaBrüsszelTisza PártMercosur

Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást

Megy a ravaszkodás a háttérben a Mercosur-megállapodás ügyében – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. A politikus szerint a néppárti–baloldali brüsszeli nagykoalíció és Ursula von der Leyen Bizottsága mindenáron életbe akarja léptetni a gazdák számára rendkívül hátrányos szerződést, még az Európai Parlament akarata ellenére is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 04. 12:13
Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Forrás: Facebook/Dömötör Csaba
Dömötör Csaba közösségi oldalán az Euractiv értesüléseire hivatkozva azt írta: Brüsszel zárt ajtók mögötti manőverrel próbálja megkerülni a parlament két héttel ezelőtti döntését, amellyel a képviselők az Európai Bíróság elé utalták a Mercosur-megállapodást – ami gyakorlatilag az ügy elhalasztását jelentette.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)

Az Euractiv szerint zárt ajtós módszerrel akarják kikerülni a parlament tiltakozó többségét. A házbizottsággal hagyatnák jóvá azt, hogy életbe lépjen a szerződés. Abban a testületben, ahol mindig a weberi-baloldali nagykoalíció akarata érvényesül, ráadásul az ülés nem is nyilvános. 

– fogalmazott.

Dömötör Csaba a Tisza szerepéről

A politikus szerint ez az eljárás nemcsak gazdaellenes, hanem a parlamenti többség akaratát is lesöprő, vagyis velejéig antidemokratikus.
Dömötör Csaba külön kitért a Tisza párt brüsszeli szerepére is. Mint írta:

Mielőtt a tiszás képviselők előadják a következő színjátékukat az ügyben, rögzítsük tényként: ennek az egész műveletnek a fő motorja a saját brüsszeli frakciójuk. A Mercosurnak, és az agrártámogatások lefaragásának is. 

– írja.

Egyike ez azon ügyeknek, amelyekről nem beszélnek, hogy a választás után mindent lehessen. Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni

– összegezte Dömötör Csaba.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

