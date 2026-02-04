rezsistopEnergiaügyi MinisztériumCzepek Gábor

Rezsistop: valódi segítség a Tisza Párt délibábja helyett

Életbe lépett a kormány újabb rendkívüli intézkedése, így a januári energiafogyasztás többletköltsége lekerül a magyar családok többségének válláról. Míg a rezsistop valódi segítséget jelent a fogyasztók többségének, addig a Tisza Párt csak hamis ígéretet ajánl.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 10:34
A Tisza Párt elképzeléseinek megvalósulásával fenntarthatatlan lenne a rezsicsökkentés Fotó: Havran Zoltán
A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, minden olyan energiahordozóra vonatkozik, amely csövön vagy vezetéken érkezik a fogyasztókhoz, és minden számlázási típusra kiterjed – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában. Az államtitkár közölte: a gáz esetében 3,3 millió családról, a távhő esetében hétszázezer családról van szó, valamint 5,2 millió háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. Kiemelte, hogy az ellenzék, a Tisza Párt és a DK javaslata rezsihatár fölött oldotta volna meg a problémát, háromszázezer családnak segítve.

rezsistop, 20250205 DunaharasztiRezsi rezsicsökkentésillusztrációkFotó: Havran Zoltán HZMagyar Nemzet MNA képen: közüzemi számlacsekk radiátor fűtés
Rezsistop: a szolgáltató a többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd (Fotó: Havran Zoltán)

Rezsistop: februárban részletes tájékoztatót kap minden fogyasztó

A kedvezmény harmincszázalékos, mert a számítások szerint a januári hideg ennyivel emelte meg a családok fogyasztását. A szolgáltató számolja ki a mennyiséget, és ezt a következő számlákban jóváírja. A távfűtés esetében a szolgáltatást csaknem száz önkormányzati cég látja el, amelyek harmincszázalékos árkedvezményt adnak a számlákban – ismertette a miniszterhelyettes.

Februárban a szolgáltatók részletes tájékoztatót küldenek a fogyasztóknak. A kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, ebben az esetben nincs teeendő. Ha valaki villannyal fűt, akkor 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, ezután írják jóvá a kedvezményt – hívta fel a figyelmet Czepek Gábor. Az államtitkár jelezte: előfordulhat, hogy valaki már kapott, illetve kap számlát a januári fogyasztásáról, és abban még nincs benne a rezsistop. A számlákat érdemes befizetni, ezt a szolgáltató a többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd – fogalmazott.

Czepek Gábor kitért arra is, hogy a szolgáltatók kikapcsolási moratóriumot rendeltek el, fizetési nehézségek esetén sem történik kikapcsolás február végéig, a hidegben senki nem marad gáz és áram nélkül. Az államtitkár kiemelte, hogy 

az előre fizetős mérőkkel rendelkező, jellemzően nehezebb szociális helyzetű háztartásoknak is segítenek, ebben az esetben március végéig kell bemenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára, és 7000-7000 forintot jóváír a szolgáltató az áramban és a gázban.

Czepek Gábor hangsúlyozta: aki az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt, azt nem engedik rezsihatár fölötti fogyasztóvá válni, figyelnek arra, hogy a januári többletfogyasztás miatt ne ugorjon rezsihatárt.

Valódi segítség a rezsistop a Tisza Párt ajánlatával szemben

Nemcsak a rezsivédelem, hanem a rezsistop is biztonságot nyújt az embereknek, az ellenzék állításaival és javaslataival szemben ez egy generális megoldás, mindenkire vonatkozik – fogalmazott az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, hiszen a Tisza Párt javaslata csupán mintegy 300 ezer fogyasztónak jelentene segítséget, míg a kormányzati intézkedés az összesfogyasztóra vonatkozik, akik csövön vagy vezetéken kapják az energiát.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár korábban a Tisza rezsiajánlata kapcsán rámutatott: ismét egy újabb átverés az ellenzéki párttól, miszerint drasztikusan csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjakat. Megjegyezte: a rendszerhasználati díjakat a nagy vezetékes energetikai infrastruktúrák működéséért és fejlesztéséért fizetjük.

Ezek azok a kritikus hálózatok, amelyeket a szocialisták nagyrészt privatizáltak, és amelyeket a nemzeti kormány nagy erőfeszítések révén szerzett vissza – húzta alá. 

A rendszerhasználati díjaknak az unós jog értelmében tükrözniük kell a felmerült költségeket. Ezek várhatóan nem fognak csökkenni maguktól drasztikusan, különösen úgy, hogy az áramhálózatunk csúcsterhelése egy év alatt öt százalékkal nőtt, vagyis rengeteg új beruházásra van szükség – reagált az ellenzéki hangokra az energetikáért felelős államtitkár.

Vagyis ha a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentését meglépné a Tisza, 

  • akkor pont az uniós joggal mennének szembe, 
  • amelynek hatására Brüsszel blokkolhatja az uniós források hazahozatalát, 

ami amúgy a Tisza fő célkitűzése – hangsúlyozta az államtitkár. Megjegyezte: a Tiszának a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentéséről szóló programpontja sem több mint egy illúzió, egy hamis ígéret.

