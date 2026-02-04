Rezsistop: valódi segítség a Tisza Párt délibábja helyett

A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, minden olyan energiahordozóra vonatkozik, amely csövön vagy vezetéken érkezik a fogyasztókhoz, és minden számlázási típusra kiterjed – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában. Az államtitkár közölte: a gáz esetében 3,3 millió családról, a távhő esetében hétszázezer családról van szó, valamint 5,2 millió háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. Kiemelte, hogy az ellenzék, a Tisza Párt és a DK javaslata rezsihatár fölött oldotta volna meg a problémát, háromszázezer családnak segítve.

Rezsistop: a szolgáltató a többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd (Fotó: Havran Zoltán)

Rezsistop: februárban részletes tájékoztatót kap minden fogyasztó

A kedvezmény harmincszázalékos, mert a számítások szerint a januári hideg ennyivel emelte meg a családok fogyasztását. A szolgáltató számolja ki a mennyiséget, és ezt a következő számlákban jóváírja. A távfűtés esetében a szolgáltatást csaknem száz önkormányzati cég látja el, amelyek harmincszázalékos árkedvezményt adnak a számlákban – ismertette a miniszterhelyettes.

Februárban a szolgáltatók részletes tájékoztatót küldenek a fogyasztóknak. A kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, ebben az esetben nincs teeendő. Ha valaki villannyal fűt, akkor 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, ezután írják jóvá a kedvezményt – hívta fel a figyelmet Czepek Gábor. Az államtitkár jelezte: előfordulhat, hogy valaki már kapott, illetve kap számlát a januári fogyasztásáról, és abban még nincs benne a rezsistop. A számlákat érdemes befizetni, ezt a szolgáltató a többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd – fogalmazott.

Czepek Gábor kitért arra is, hogy a szolgáltatók kikapcsolási moratóriumot rendeltek el, fizetési nehézségek esetén sem történik kikapcsolás február végéig, a hidegben senki nem marad gáz és áram nélkül. Az államtitkár kiemelte, hogy

az előre fizetős mérőkkel rendelkező, jellemzően nehezebb szociális helyzetű háztartásoknak is segítenek, ebben az esetben március végéig kell bemenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára, és 7000-7000 forintot jóváír a szolgáltató az áramban és a gázban.

Czepek Gábor hangsúlyozta: aki az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt, azt nem engedik rezsihatár fölötti fogyasztóvá válni, figyelnek arra, hogy a januári többletfogyasztás miatt ne ugorjon rezsihatárt.