Hamis ígéret a rendszerhasználati díjak csökkentése, a Tisza Párt ezzel is átveri a szavazókat

Ha a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentését meglépné a Tisza, akkor az uniós joggal mennének szembe, amelynek hatására Brüsszel blokkolhatja az uniós források hazahozatalát, ami amúgy a Tisza fő célkitűzése – hangsúlyozta Steiner Attila. Az energetikáért felelős államtitkár arról is szólt: Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági végfogyasztói gázárak az EU-ban.

2026. 02. 02. 20:48
Rezsistop
Hatalmas segítséget ad a kormány Fotó: Bach Máté
„Íme, néhány gondolat azoknak, akik szerint a rezsicsökkentés egy humbug, és mivel a földgáz tőzsdei ára csökkent, így a rezsivédelem nélkül is olcsó lenne a földgáz. Emellett még azzal is szoktak érvelni a rezsicsökkentés kritikusai, hogy hiába olcsó a földgáz, a magas magyar rendszerhasználati díjak miatt magas a számla is” – mutatott rá a minap az energetikáért felelős államtitkár egy közösségi médiás posztban. Steiner Attila aláhúzta: egyrészt a számla összege Magyarországon a legolcsóbb az EU-ban, és ha mindez igaz lenne, akkor a legolcsóbb lakossági földgázáraknak Hollandiában kellene lenniük, hiszen ott van Európa legjelentősebb gáztőzsdéje és egy földgázhubja, így onnan a holland fogyasztókig nem kell messzire szállítani a gázt.

Budapest, 2025. november 19. Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár expozét tart az atomenergiáról szóló törvény módosításáról szóló javaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 19-én. MTI/Kovács Attila
Steiner Attila. Fotó: MTI/Kovács Attila

„És mi a valóság? A holland lakossági árak az Eurostat szerint 2025 első félévében több mint ötszörösei a magyarnak. A közepes méretű lakossági fogyasztóknak (D2) ugyanis 65 forintnak megfelelő összeget kell kilowattóránként fizetniük Hollandiában, míg a magyar családoknak csupán 12,2 forintot kilowattóránként!” – mutatott rá az államtitkár. Steiner Attila emellett azt is kiemelte:

fontos különbség az is, hogy míg a holland ár közel fele adókból és járuléktételekből áll össze, nálunk az áfán kívül semmilyen egyéb adó és járulék nem terheli a végfogyasztói árat.

„Fontos tanulság, hogy nem érdemes az almát a körtével összehasonlítani, illetve azt sem érdemes letagadni, hogy hosszú évek óta Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági végfogyasztói gázárak az EU-ban. És ezek az árak a rendszerhasználati díjat és az egyéb tételeket is mind magában foglalják” – hangsúlyozta az államtitkár, aki az országgyűlési választáson egyéniben megmérkőzik Magyar Péterrel a Hegyvidéken. 

Steiner Attila egy másik posztjában arról írt: ismét egy újabb átverés a Tisza Párt egyik nagy energetikai vállalása, miszerint drasztikusan csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjakat. Megjegyezte:

 a rendszerhasználati díjakat a nagy vezetékes energetikai infrastruktúrák működéséért és fejlesztéséért fizetjük. 

„Ezek azok a kritikus hálózatok, amelyeket a szocialisták nagyrészt privatizáltak, és amelyeket a nemzeti kormány nagy erőfeszítések révén szerzett vissza. A gerinchálózatokat képező átviteli villany- és gázhálózatok mind magyar kézben vannak, a lakosságot kiszolgáló elosztóhálózatokat pedig az MVM, az Opus és az Eon tulajdonolja” – emlékeztetett az államtitkár.

A rendszerhasználati díjakat nem a kormány, hanem a kormánytól független és az Országgyűlés által közvetlenül felügyelt önálló szabályozó szerv, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozás Hivatal állapítja meg. És ez nem véletlenül van így – mindezt az uniós irányelvek írják elő. 

A rendszerhasználati díjaknak az unós jog értelmében tükrözniük kell a felmerült költségeket. Ezek várhatóan nem fognak csökkenni maguktól drasztikusan, különösen úgy, hogy az áramhálózatunk csúcsterhelése egy év alatt öt százalékkal nőtt, vagyis rengeteg új beruházásra van szükség

– reagált az ellenzéki hangokra az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila hozzátette: a lakossági végfogyasztói energiaár egyik alkotóeleme a rendszerhasználati díj, azonban arra is érvényes a rezsicsökkentés, amelynek köszönhetően nálunk vannak az EU-ban a legalacsonyabb árak. „Az uniós forrásokat nem lehet felhasználni a rendszerhasználati díjak csökkentésére, nemzeti költségvetési forrásokat is csak korlátozottan, az állami támogatási szabályok betartása mellett. Az uniós forrásokat új beruházásokra fel lehet használni, de megjegyzem, ezek pénzek most is érkeznek és a mostani kormány is teszi, ebben semmi nóvum nincs a Tisza részéről.”

Vagyis ha a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentését meglépné a Tisza, akkor pont az uniós joggal mennének szembe, amelynek hatására Brüsszel blokkolhatja az uniós források hazahozatalát, ami amúgy a Tisza fő célkitűzése

– hangsúlyozta az államtitkár. Megjegyezte: a Tiszának a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentéséről szóló programpontja sem több mint egy illúzió, egy hamis ígéret.

 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

