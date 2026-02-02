Hamis ígéret a rendszerhasználati díjak csökkentése, a Tisza Párt ezzel is átveri a szavazókat

„Íme, néhány gondolat azoknak, akik szerint a rezsicsökkentés egy humbug, és mivel a földgáz tőzsdei ára csökkent, így a rezsivédelem nélkül is olcsó lenne a földgáz. Emellett még azzal is szoktak érvelni a rezsicsökkentés kritikusai, hogy hiába olcsó a földgáz, a magas magyar rendszerhasználati díjak miatt magas a számla is” – mutatott rá a minap az energetikáért felelős államtitkár egy közösségi médiás posztban. Steiner Attila aláhúzta: egyrészt a számla összege Magyarországon a legolcsóbb az EU-ban, és ha mindez igaz lenne, akkor a legolcsóbb lakossági földgázáraknak Hollandiában kellene lenniük, hiszen ott van Európa legjelentősebb gáztőzsdéje és egy földgázhubja, így onnan a holland fogyasztókig nem kell messzire szállítani a gázt.

Steiner Attila. Fotó: MTI/Kovács Attila

„És mi a valóság? A holland lakossági árak az Eurostat szerint 2025 első félévében több mint ötszörösei a magyarnak. A közepes méretű lakossági fogyasztóknak (D2) ugyanis 65 forintnak megfelelő összeget kell kilowattóránként fizetniük Hollandiában, míg a magyar családoknak csupán 12,2 forintot kilowattóránként!” – mutatott rá az államtitkár. Steiner Attila emellett azt is kiemelte:

fontos különbség az is, hogy míg a holland ár közel fele adókból és járuléktételekből áll össze, nálunk az áfán kívül semmilyen egyéb adó és járulék nem terheli a végfogyasztói árat.

„Fontos tanulság, hogy nem érdemes az almát a körtével összehasonlítani, illetve azt sem érdemes letagadni, hogy hosszú évek óta Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági végfogyasztói gázárak az EU-ban. És ezek az árak a rendszerhasználati díjat és az egyéb tételeket is mind magában foglalják” – hangsúlyozta az államtitkár, aki az országgyűlési választáson egyéniben megmérkőzik Magyar Péterrel a Hegyvidéken.

Steiner Attila egy másik posztjában arról írt: ismét egy újabb átverés a Tisza Párt egyik nagy energetikai vállalása, miszerint drasztikusan csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjakat. Megjegyezte:

a rendszerhasználati díjakat a nagy vezetékes energetikai infrastruktúrák működéséért és fejlesztéséért fizetjük.

„Ezek azok a kritikus hálózatok, amelyeket a szocialisták nagyrészt privatizáltak, és amelyeket a nemzeti kormány nagy erőfeszítések révén szerzett vissza. A gerinchálózatokat képező átviteli villany- és gázhálózatok mind magyar kézben vannak, a lakosságot kiszolgáló elosztóhálózatokat pedig az MVM, az Opus és az Eon tulajdonolja” – emlékeztetett az államtitkár.