Orbán Viktor: A rezsicsökkentés megmaradásáról is döntünk áprilisban

„Jó volt veletek tegnap! No, de Hatvan után jön a hetven: hetven nap van hátra a választásokig! Sok a tennivaló, húzzunk bele!” – írta vasárnap kiküldött heti hírlevelében Orbán Viktor.

Orbán Viktor

A miniszterelnök a hét eseményeit számba véve emlékeztetett: a szokatlanul hideg január miatt százezerszám kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha nem lenne semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon.

Ha nem vezettük volna be a januári rezsistopot, akkor harminc százalékkal vagy még többel nőtt volna a magyar családok rezsiszámlája. A januári rezsistop mindenkire vonatkozik. Máskülönben a számlázási rend bonyolultsága miatt igazságtalan lett volna a rendszer

– emelte ki a kormányfő.

Egyedülálló Európában a magyar rendszer

Orbán Viktor arra is rámutatott: ma Magyarországon az energiarendszeren belül keletkező profit nagy részét elvonják, és visszaosztják a háztartásoknak, így a kormány jelentősen leszorítja a családok rezsijét. „Ez Európában egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolnunk, mert Brüsszel és a multik ki akarják nyírni” – tette hozzá a miniszterelnök, aki arra is rámutatott:

Brüsszel megtiltaná, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, annak ellenére is, hogy ilyen tilalmat az Európai Unió jogszerűen nem állíthatna föl.

„Az EU alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát és honnan szerez be. Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Mégis megteszi. Ez nyílt jogtiprás” – szögezte le a kormányfő.

A rezsicsökkentés megmaradásáról is döntünk áprilisban

Orbán Viktor ismételten elmondta: az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés.

Ha nemzeti kormány lesz, marad, ha brüsszeli kormány jön, eltörlik. Nem az extra hideg miatt bevezetett januári rezsistopot, hanem úgy, ahogy van, az egészet!

A miniszterelnök emlékeztetett: Brüsszelben már döntöttek arról, hogy betiltják a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A magyar rezsicsökkentés alapja viszont éppen az olcsóbb orosz energia. Ha ez nincs, akkor nincs rezsicsökkentés sem. „Ha valaki – mint a Tisza energiapolitikusa – azt mondja, le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége! De akkor a magyar családok hogyan fogják a kétszer-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni?” – vetette fel a kérdést Orbán Viktor.