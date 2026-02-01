Orbán ViktorUkrajnaorosz gázrezsicsökkentés

Orbán Viktor: A rezsicsökkentés megmaradásáról is döntünk áprilisban

Heti hírlevelében a miniszterelnök nemcsak a külső fenyegetéseket vette számba, de azt is elmondta, mi lesz a parlamenti választás tétje.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 12:59
Orbán Viktor a DKP hatvani gyűlésén (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
„Jó volt veletek tegnap! No, de Hatvan után jön a hetven: hetven nap van hátra a választásokig! Sok a tennivaló, húzzunk bele!” – írta vasárnap kiküldött heti hírlevelében Orbán Viktor.

Orbán Viktor

A miniszterelnök a hét eseményeit számba véve emlékeztetett: a szokatlanul hideg január miatt százezerszám kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha nem lenne semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon. 

Ha nem vezettük volna be a januári rezsistopot, akkor harminc százalékkal vagy még többel nőtt volna a magyar családok rezsiszámlája. A januári rezsistop mindenkire vonatkozik. Máskülönben a számlázási rend bonyolultsága miatt igazságtalan lett volna a rendszer

 – emelte ki a kormányfő.

Egyedülálló Európában a magyar rendszer

Orbán Viktor arra is rámutatott: ma Magyarországon az energiarendszeren belül keletkező profit nagy részét elvonják, és visszaosztják a háztartásoknak, így a kormány jelentősen leszorítja a családok rezsijét. „Ez Európában egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolnunk, mert Brüsszel és a multik ki akarják nyírni” – tette hozzá a miniszterelnök, aki arra is rámutatott: 

Brüsszel megtiltaná, hogy az oroszok olcsó gázt szállítsanak Magyarországra, annak ellenére is, hogy ilyen tilalmat az Európai Unió jogszerűen nem állíthatna föl. 

„Az EU alapszerződése világosan leírja, minden tagállamnak nemzeti hatáskörbe tartozó joga, hogy döntsön arról, hogy milyen energiát és honnan szerez be. Ebbe nem szólhat bele Brüsszel. Mégis megteszi. Ez nyílt jogtiprás” – szögezte le a kormányfő.

A rezsicsökkentés megmaradásáról is döntünk áprilisban

Orbán Viktor ismételten elmondta: az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés. 

Ha nemzeti kormány lesz, marad, ha brüsszeli kormány jön, eltörlik. Nem az extra hideg miatt bevezetett januári rezsistopot, hanem úgy, ahogy van, az egészet!

A miniszterelnök emlékeztetett: Brüsszelben már döntöttek arról, hogy betiltják a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A magyar rezsicsökkentés alapja viszont éppen az olcsóbb orosz energia. Ha ez nincs, akkor nincs rezsicsökkentés sem. „Ha valaki – mint a Tisza energiapolitikusa – azt mondja, le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége! De akkor a magyar családok hogyan fogják a kétszer-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni?” – vetette fel a kérdést Orbán Viktor.

Brüsszel összejátszik Kijevvel

Magyarország nemzeti kormánya nem fogadja el a Brüsszelből jövő utasításokat, hangsúlyozta a kormányfő, aki arra is kitért: az elmúlt tizenöt évben Magyarország élén nemzeti kormány áll, aminek következtében védettek vagyunk a brüsszeli őrültségekkel és a követeléseikkel szemben is. 

De ha nálunk brüsszeli kormány alakul, ez a gát átszakad. Ráadásul Brüsszel összejátszik Kijevvel. Mindkettő olyan kormányt szeretne Magyarországon, ami lefekszik Brüsszelnek. A legutóbbi brüsszeli tanácsülésen kaptam egy dokumentumot, amelyben az is benne van, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel akarják venni az EU-ba. Ez tönkretenné a magyar gazdaságot

– idézte fel a történteket a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ennek a folyamatnak csak a Fidesz–KDNP kormánya tud és akar ellenállni. „Emlékezzünk vissza a tavalyi tiszás népszavazásra: Magyar Péter híveinek több, mint a fele támogatta Ukrajna csatlakozását. Micsoda felelőtlenség! Ha Ukrajna ma bent lenne az Európai Unióban, akkor az EU és tagországai most háborúban állnának Oroszországgal. Ha ugyanis tag valaki az unióban, és háborúba keveredik, belevisz bennünket is” – tette hozzá.

Régiós élmezőnyben a magyar gazdaság

A gazdasági eredmények kapcsán a kormányfő arról számolt be, hogy a magyar versenyképesség a régió élmezőnyében van. A versenyképesség azt mutatja meg, hogy egy ország mennyire képes tartósan magas életszínvonalat biztosítani, munkahelyeket teremteni és alkalmazkodni a gazdasági-technológiai változásokhoz. Az IMD versenyképességi rangsorban Magyarország 2025-ben a 48. helyen végzett 69 ország között, ami hattal jobb eredmény 2024-hez képest. Régiós összevetésben ezzel Magyarország megelőzte Romániát (49.), Lengyelországot (52.), Horvátországot (53.), Bulgáriát (57.) és Szlovákiát (63.). A magyar eredmény leginkább az infrastruktúra (53,2 pont) és a gazdasági teljesítmény (51,8 pont) területén erős, sorolta az eredményeket Orbán Viktor.

„Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!” – zárta heti hírlevelét a kormányfő.


Borítókép: Orbán Viktor a DKP hatvani gyűlésén (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

