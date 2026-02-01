Demokratikus Koalíció (DK)Dobrev Kláraszavazati jog

Dobrev Klára nem nyugszik: mindenképpen elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát

Ismét a határon túli magyarok ellen hergel a baloldal.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 01. 11:33
Fotó: MTI/Kovács Márton
A Demokratikus Koalíció (DK) benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel a párt elnöke egy online sajtótájékoztatón. Dobrev Klára elmondta, még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani a jogszabálymódosítást. Azt is hozzátette, hogy mára már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen.

Budapest, 2025. december 7. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a DK 106 országgyűlési képviselőjelöltje előtt a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. december 7-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Dobrev Klára úgy gondolja, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást. Elmondása szerint a baloldaliak úgy vélik, hogy ami ma Magyarországon választási rendszer címen működik, „az minden, csak nem demokrácia”.

A magyarok többségét az elmúlt választásokon meggyőzni képtelen baloldali politikus 

szerint a jelenlegi választási rendszerben a határon túli kettős állampolgárok egy olyan levélszavazási rendszerrel tarthatják hatalomban a Fideszt, amely tömeges választási csalások elkövetésére is alkalmas. 

Majd azt kifogásolta, hogy hogy a külföldön élő magyaroknak a külképviseleteken kell szavazniuk. Dobrev szerint a határon túliak „egész egyszerűen, biztonsági boríték vagy bármiféle ellenőrzés nélkül” gyűjtik a Fidesznek a szavazatokat. Majd azt igyekezett bizonygatni, hogy „szabadcsapatok járják Erdélyt és a Vajdaságot”, majd „egész egyszerűen csak összegyűjtik néha az üres papírokat, amit aztán ők töltenek ki”.

A baloldali pártelnök kifogásolta még azt is, hogy a kormány a jogszabályoknak megfelelően megváltoztatta a választókerületek határait, az egyfordulós rendszer kapcsán pedig azt mondta, az a pártok önálló indulását nehezíti meg. Majd hozzátette: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állítja, hogy a választási rendszer átalakítása nem a legfontosabb feladat, és nincs ellenére a határon túliak szavazati joga.

A DK elnöke kiemelte, a baloldaliakkal úgy gondolják, hogy a választási rendszer reformja nélkül a kormányváltás csak egy vezérváltás lesz, de nem rendszerváltás. Ezért 

a DK törvényjavaslatával megszüntetnék a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

megkönnyítenék a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását és átalakítanák az egyéni választókörletek határait.

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy Dobrev Klára a külhoni magyarok ellen hergel. A baloldali politikus már többször is megfogalmazta azt, hogy elvenné a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. A külhoni honfitársak jogainak csorbítása nem újdonság a baloldaltól, az utóbbi évtizedekben rendszeresen ellenük kampányoltak

Ebben a kampányban részt vesz az ugyancsak DK-s Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!” A mostanra a DK-hoz csatlakozott Jakab Péter pedig többször írta Facebook-oldalán például, hogy a Nép Pártján elvenné a határon túliak szavazati jogát.

Jól illeszkedik ebbe a baloldali sorba Magyar Péter is, aki Nagyváradon Erdélyt román földnek nevezte.

A Tisza Tolna vármegyei embere, Kátai István pedig arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Kovács Márton)

