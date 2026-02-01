Dobrev Klára nem nyugszik: mindenképpen elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát

A Demokratikus Koalíció (DK) benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatát – jelentette be vasárnap reggel a párt elnöke egy online sajtótájékoztatón. Dobrev Klára elmondta, még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani a jogszabálymódosítást. Azt is hozzátette, hogy mára már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Dobrev Klára úgy gondolja, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást. Elmondása szerint a baloldaliak úgy vélik, hogy ami ma Magyarországon választási rendszer címen működik, „az minden, csak nem demokrácia”.

A magyarok többségét az elmúlt választásokon meggyőzni képtelen baloldali politikus

szerint a jelenlegi választási rendszerben a határon túli kettős állampolgárok egy olyan levélszavazási rendszerrel tarthatják hatalomban a Fideszt, amely tömeges választási csalások elkövetésére is alkalmas.

Majd azt kifogásolta, hogy hogy a külföldön élő magyaroknak a külképviseleteken kell szavazniuk. Dobrev szerint a határon túliak „egész egyszerűen, biztonsági boríték vagy bármiféle ellenőrzés nélkül” gyűjtik a Fidesznek a szavazatokat. Majd azt igyekezett bizonygatni, hogy „szabadcsapatok járják Erdélyt és a Vajdaságot”, majd „egész egyszerűen csak összegyűjtik néha az üres papírokat, amit aztán ők töltenek ki”.

A baloldali pártelnök kifogásolta még azt is, hogy a kormány a jogszabályoknak megfelelően megváltoztatta a választókerületek határait, az egyfordulós rendszer kapcsán pedig azt mondta, az a pártok önálló indulását nehezíti meg. Majd hozzátette: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állítja, hogy a választási rendszer átalakítása nem a legfontosabb feladat, és nincs ellenére a határon túliak szavazati joga.

A DK elnöke kiemelte, a baloldaliakkal úgy gondolják, hogy a választási rendszer reformja nélkül a kormányváltás csak egy vezérváltás lesz, de nem rendszerváltás. Ezért

a DK törvényjavaslatával megszüntetnék a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

megkönnyítenék a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását és átalakítanák az egyéni választókörletek határait.