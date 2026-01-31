Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

Egy igazi hevesi, Hevesi Tamás énekes fellépésével kezdődött meg a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Ezúttal Hatvanban gyűltek össze a DPK tagjai, ahol a jelen lévő helyi politikusokat, művészeket, közéleti szereplőket, lokálpatriótákat Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte.

Háborúellenes gyűlés Hatvanban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A hatvani sportcsarnokban hatalmas tömeg gyűlt össze. Rákay szerint ebből is látszik, hogy még nagyobb csarnokokat kell építeni.

Megjegyezte, hogy a múlt szombati, kaposvári DPK-gyűlés óta rengeteg minden történt. Felidézte, hogy Jakab Péter immár Dobrev Klára mellett folytatja a politizálást. Eljutott az árpádsávos gárdamellénytől a pufajkáig – tette hozzá.

A DPK nagykövete kitért arra is, hogy a Tisza Párt egy korábbi szakértője kitálalt Magyar Péterről. A Tisza új külügyi szakértője, Orbán Anita kapcsán pedig jelezte: együtt ücsörög a Soros-családdal mindenféle befolyásos lobbiszervezetek vezetésében. Azon dolgoznak, hogy Ukrajna NATO- és EU-tagságáért lobbizzanak – emelte ki.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az 1944-es hatvani bombázás felidézésével kezdte felszólalását, amely a háború borzalmaira emlékeztet minket. Több száz honfitársunk halt meg akkor, akikre a mai napig emlékezünk.

Úgy folytatta, hogy 2010-ben 11 százalék volt a munkanélküliség, ez ma 2 százalék, ez is mutatja, hogy munkából lehet megélni. Kiemelte: a környék valamennyi útját felújították, bölcsődék, óvodák, iskolák újultak meg, épültek, de megújult a legnagyobb kórház is. A települések pedig a Magyar Falu programnak köszönhetően csinosodtak.

Egyre többen utasítják el a platószónokokat, és ismerik fel, hogy hová vezet, ha rossz döntést hozunk – mutatott rá.

Soha többé háborút

– hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk.

Van mit megvédenünk, mi vagyunk a biztos választás – jelentette ki Szabó Zsolt.

Orbán Viktor megérkezett Hatvanba (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Orbán Viktor megérkezett Hatvanba

A rendezvényre már megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki felszólal majd a gyűlésen és válaszol a kérdésekre.

Ez Hatvan, itthon vagyunk

– jelentette ki a kormányfő. „Itt béke van” – írta bejegyzéséhez.