Orbán Viktor: Senki ne üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak

„Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfó ra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.

Lázárinfó

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai

– emlékeztetett.

A kormányfő arra kérte minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésükre, hogy vigyázzanak egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.

Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)