Lelepleződött a Tisza Párt, súlyos kockázatot jelenthet

„Az ukrán sajtó leleplezte, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában" – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a háttérben zajló egyeztetések és vállalások nem pusztán külpolitikai irányváltást jeleznek, hanem súlyos szuverenitási és nemzetbiztonsági kockázatokat is felvetnek Magyarország számára.

2026. 01. 30. 18:00
Az európai és az ukrán zászló az Európai Parlament előtt Brüsszelben. Fotó: AFP/John Thys Tisza Párt, ukrán
„Az ukrán sajtó leleplezte, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában” – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője, miután több ukrán lap arról írt, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Forrás: Facebook/Orbán Anita)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a cikkek alapján nem egyszerűen hangsúlyeltolódásról van szó, hanem olyan háttéregyeztetésekről és vállalásokról, amelyek komoly szuverenitási és nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhatnak. Borbély Beáta felhívra a figyelmet: 

a beszámolók szerint a Tisza Párt egy háborúban álló országgal folytat egyeztetéseket, amelynek politikai vezetése az elmúlt időszakban nyíltan fenyegette a magyar kormányt és a miniszterelnököt.

Az elemző szerint ez már önmagában túlmutat a szokásos diplomáciai kapcsolattartáson. Úgy fogalmazott: egy háborúban álló félnek tett politikai ígéretek nemcsak Magyarország szuverenitását érintik, hanem az állam biztonságát is veszélyeztethetik, és komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek fel.

Milyen vállalásokat tulajdonítanak a Tisza Pártnak?

Borbély Beáta szerint az ukrán sajtóban megjelent cikkek alapján a Tisza Párt – Orbán Anita közreműködésével – nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne Ukrajnával, mint a jelenlegi kormány. A jelek szerint ígéretet tennének arra, hogy hatalomra kerülésük esetén  

  • megszavazzák Ukrajna folyamatos anyagi támogatását, 
  • támogatnák az uniós hitelfelvételeket,
  • valamint Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, 
  • továbbá minden olyan intézkedést, amelyet Ukrajna szükségesnek tart.

Az elemző hangsúlyozta: ezek a döntések jelentős gazdasági és politikai következményekkel járnának Magyarország számára, és alapvetően befolyásolnák az ország mozgásterét a háború és az energiaárak árnyékában.

A kormány a választókra bízza a döntést

Mindeközben a magyar kormány elindította a nemzeti petíciót. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar embereknek kell dönteniük arról, hogy Magyarország részt vegyen-e a háború finanszírozásában, támogassa-e Ukrajnát, valamint milyen irányt vegyen a rezsipolitika a jövőben.

Borbély Beáta értékelése szerint éppen ez mutatja a különbséget a két megközelítés között: 

míg a kormány a választók véleményére kíváncsi, addig az ukrán sajtó beszámolói alapján a Tisza Párt a háttérben már vállalásokat tett egy háborúban álló országnak. 

Az elemző szerint a kérdés az, hogy ki dönt Magyarország jövőjéről: a magyar emberek vagy a külső szereplők.

Borítókép: Az európai és az ukrán zászló az Európai Parlament előtt Brüsszelben. (Fotó: AFP/John Thys)


