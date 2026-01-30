Lelepleződött a Tisza Párt, súlyos kockázatot jelenthet

„Az ukrán sajtó leleplezte, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában” – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője, miután több ukrán lap arról írt, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában.
A Nézőpont Intézet elemzője szerint a cikkek alapján nem egyszerűen hangsúlyeltolódásról van szó, hanem olyan háttéregyeztetésekről és vállalásokról, amelyek komoly szuverenitási és nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhatnak. Borbély Beáta felhívra a figyelmet:
a beszámolók szerint a Tisza Párt egy háborúban álló országgal folytat egyeztetéseket, amelynek politikai vezetése az elmúlt időszakban nyíltan fenyegette a magyar kormányt és a miniszterelnököt.
Az elemző szerint ez már önmagában túlmutat a szokásos diplomáciai kapcsolattartáson. Úgy fogalmazott: egy háborúban álló félnek tett politikai ígéretek nemcsak Magyarország szuverenitását érintik, hanem az állam biztonságát is veszélyeztethetik, és komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek fel.
Milyen vállalásokat tulajdonítanak a Tisza Pártnak?
Borbély Beáta szerint az ukrán sajtóban megjelent cikkek alapján a Tisza Párt – Orbán Anita közreműködésével – nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne Ukrajnával, mint a jelenlegi kormány. A jelek szerint ígéretet tennének arra, hogy hatalomra kerülésük esetén
- megszavazzák Ukrajna folyamatos anyagi támogatását,
- támogatnák az uniós hitelfelvételeket,
- valamint Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását,
- továbbá minden olyan intézkedést, amelyet Ukrajna szükségesnek tart.
Az elemző hangsúlyozta: ezek a döntések jelentős gazdasági és politikai következményekkel járnának Magyarország számára, és alapvetően befolyásolnák az ország mozgásterét a háború és az energiaárak árnyékában.
A kormány a választókra bízza a döntést
Mindeközben a magyar kormány elindította a nemzeti petíciót. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar embereknek kell dönteniük arról, hogy Magyarország részt vegyen-e a háború finanszírozásában, támogassa-e Ukrajnát, valamint milyen irányt vegyen a rezsipolitika a jövőben.
