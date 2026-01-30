Lelepleződött a Tisza Párt, súlyos kockázatot jelenthet

„Az ukrán sajtó leleplezte, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában” – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője, miután több ukrán lap arról írt, hogy a Tisza Párt gyökeres fordulatot hozna Magyarország Ukrajna-politikájában.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a cikkek alapján nem egyszerűen hangsúlyeltolódásról van szó, hanem olyan háttéregyeztetésekről és vállalásokról, amelyek komoly szuverenitási és nemzetbiztonsági kockázatokat hordozhatnak. Borbély Beáta felhívra a figyelmet:

a beszámolók szerint a Tisza Párt egy háborúban álló országgal folytat egyeztetéseket, amelynek politikai vezetése az elmúlt időszakban nyíltan fenyegette a magyar kormányt és a miniszterelnököt.

Az elemző szerint ez már önmagában túlmutat a szokásos diplomáciai kapcsolattartáson. Úgy fogalmazott: egy háborúban álló félnek tett politikai ígéretek nemcsak Magyarország szuverenitását érintik, hanem az állam biztonságát is veszélyeztethetik, és komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek fel.

Milyen vállalásokat tulajdonítanak a Tisza Pártnak?

Borbély Beáta szerint az ukrán sajtóban megjelent cikkek alapján a Tisza Párt – Orbán Anita közreműködésével – nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne Ukrajnával, mint a jelenlegi kormány. A jelek szerint ígéretet tennének arra, hogy hatalomra kerülésük esetén

megszavazzák Ukrajna folyamatos anyagi támogatását,

támogatnák az uniós hitelfelvételeket,

valamint Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását,

továbbá minden olyan intézkedést, amelyet Ukrajna szükségesnek tart.

Az elemző hangsúlyozta: ezek a döntések jelentős gazdasági és politikai következményekkel járnának Magyarország számára, és alapvetően befolyásolnák az ország mozgásterét a háború és az energiaárak árnyékában.

A kormány a választókra bízza a döntést

Mindeközben a magyar kormány elindította a nemzeti petíciót. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar embereknek kell dönteniük arról, hogy Magyarország részt vegyen-e a háború finanszírozásában, támogassa-e Ukrajnát, valamint milyen irányt vegyen a rezsipolitika a jövőben.