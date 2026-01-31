Komoly erődemonstráció, hogy Orbán Viktor telt ház előtt tart gyűlést

Ezen a héten több dolog is történt, ami aktualitást ad a hatvani háborúellenes gyűlésnek – írta Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy Brüsszelben döntöttek az olcsó orosz gáz uniós betiltásáról. Emellett bejelentették az 1500 milliárd dolláros, a magyar családokra súlyos adóterheket jelentő ukrán jóléti terv előkészítését.

Komoly jelentőséggel bír a mai háborúellenes gyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)

Orbán Viktor elindította az ez ellen tiltakozó nemzeti petíciót, de ugyancsak ezen a héten derült ki az is, hogy Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje Ukrajna uniós tagságát és NATO-csatlakozását is támogatja.

Mindezek fényében komoly erődemonstrációnak számít, hogy Orbán Viktor ma telt ház előtt tart gyűlést, ahol világossá teszi a patrióták álláspontját ezekben a kérdésekben, továbbá válaszol a nézői kérdésekre

Jelezte, hogy várhatóan a térség meghatározó közéleti szereplői és politikai vezetői is megjelennek a gyűlésen. Továbbá felszólalnak, akik a helyiek bizalmát kérik a választáson, így a mostani eseménynek a mozgósításban is kiemelt jelentősége van.

Ahogy közeledünk a választáshoz, egyre világosabbá válik annak a tétje: míg a Fidesz a magyar érdeket képviselve szembeszáll Brüsszel háborús terveivel, addig a Tisza egyre nyíltabban beáll a globalista álláspont mögé. A két legújabb igazolása is ellenzi az orosz energiát, Orbán Anita pedig nyíltan kimondta, hogy nem vétózna Brüsszelben, nem akar bot lenni a küllők között

Deák Dániel emlékeztetett, hogy Magyar Péter a tavalyi ígéretével ellentétben most hétvégén sem követi Orbán Viktort, hiszen amikor még próbálkozott, kínosan kevesen jelentek meg a rendezvényén, így elkerülve a további kudarcot, inkább már nem szervez országjáró eseményeket.

