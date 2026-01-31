Hatvanban rendezik a DPK következő háborúellenes gyűlését

Szombaton 11 órakor Hatvanban folytatódik a Digitális polgári körök (DPK) országjárása, ahol színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményen részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Orbán Viktor a kaposvári DPK-gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a kaposvári DPK-gyűlésen bemutatta a nemzeti petíciót

A múlt héten Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Emellett a miniszterelnök bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A miniszterelnök kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

A kormánypártok tervei a következő ciklusra

Két hete Miskolcon rendezték az idei első DPK-gyűlést a zsúfolásig telt DVTK Arénában, ahol Orbán Viktor kifejtette, a Fidesz–KDNP-nek milyen tervei vannak a következő ciklusra:

egymillió forintra emelni az átlagbért,

négyszázezer forintra emelni a minimálbért,

végigvinni a 14. havi nyugdíj folyósítását (idén még csak egyheti összeg érkezik, aztán évente emelik majd),

építeni egy új agrárgazdaságot,

elérni Magyarország teljes energiafüggetlenségét,

és a mesterséges intelligenciát hasznosan felhasználni.

A miniszterelnök kijelentette, ő azt szeretné, hogy

a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek!

Nagy siker a háborúellenes gyűlés

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Tavaly öt háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson

december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt tavalyi rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, amely várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.