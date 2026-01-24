Orbán Viktor látványos fotókat tett közzé a kaposvári háborúellenes gyűlésről, mutatjuk! + videó

„A Fidesz a biztos választás” – írta a Facebook-oldalára felöltött fotóalbumához Orbán Viktor. A miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) Kaposváron tartott háborúellenes gyűléséről osztott meg fényképeket. Orbán Viktor a rendezvényen azt kérte, hogy mindenki írja alá a nemzeti petíciót.

Hírportálunk a kormányfő beszédét élő tudósításban, percről percre írásban közvetítette, amit ebben a cikkben tud elolvasni.

Orbán Viktor három olyan videót is közzétett közösségi oldalain, amelyek betekintést engednek a kulisszák mögé is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában (Forrás: Facebook)