Bajnai egykori üzlettársát is leigazolta Magyar Péter

Újabb baloldali bankár tűnt fel Magyar Péter környezetében. A Tisza elnökének tanácsadója Karvalits Ferenc, aki – amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt – tagja annak a tanácsadói testületnek, amely Király Júlia volt jegybanki alelnök lakásán dolgozta ki a Tisza Párt megszorítócsomagját – hívja fel a figyelmet az Ellenpont cikke, amely részletesen bemutatja a baloldali kötődésű szakértőt.

Soros-ösztöndíjjal tanult Karvalits Forrás: Ellenpont

Bejáratos volt Kádárhoz az apuka

Karvalits Ferenc apja a nyolcvanas években az MSZMP Zala megyei titkáraként a megye meghatározó politikai szereplője volt, jó kapcsolatot ápolt Kádár Jánossal és Grósz Károllyal is. A hosszú ideig tartó hatalmát azonban Zala megyében nem mindenki élte meg pozitívan, így, amikor 1989-ben megérkezett a politikai fordulat, az egykori párttitkárt már nemcsak korábbi tisztségében nem látták szívesen, hanem rendőri vezetőként sem kívánták visszatérését.

Az ellenérzések olyannyira erősek voltak, hogy az időközben országgyűlési képviselővé „választott” Karvalits ellen aláírásgyűjtés is indult.

A távozás sem zajlott botrányoktól mentesen: a szóbeszéd szerint az idősebb Karvalits Ferenc és testvére, Karvalits László jelentős végkielégítéssel hagyták el pozíciójukat.

Soros-ösztöndíj, Bajnai-barátság

Az ifjabb Karvalits kapcsolati tőkéjének köszönhetően az Egyesült Államokban és Olaszországban tanulhatott – utóbbi helyen Soros-ösztöndíjjal, aminek nyoma van a Soros Alapítvány 1989-es évkönyvében.

Hazatérése után rövid időn belül Bajnai Gordon üzlettársa, majd családi barátja lett. Szoros kapcsolatot alakított ki Surányi Györggyel, a jegybank egykori elnökével, a Bokros-csomag egyik kulcsszereplőjével is. Surányi Karvalitsot magával vitte a CIB Bankhoz, majd a Magyar Nemzeti Bankba, ahol vezető pozícióba került.

Később Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként is tevékenykedett.

Az üzleti kapcsolatok mellett Karvalits a hírek szerint családi-baráti kapcsolatot ápol a volt baloldali miniszterelnökkel, felesége, Szelényi Zsuzsanna Bajnai Gordonnal közösen alapította meg az Együtt 2014 nevű mozgalmat, majd Bajnai az ő részére mondott le végül a parlamenti mandátumáról is.