Magyar PéterGyurcsány FerencBajnai Gordonbaloldali megszorítócsomagKarvalits Ferenc

Bajnai egykori üzlettársát is leigazolta Magyar Péter

Újabb baloldali bankár tűnt fel Magyar Péter környezetében. Karvalits Ferenc, aki részt vett a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjának a kidolgozásában is, üzlettársa volt Bajnai Gordonnak, tanácsadója Gyurcsny Ferencnek és jó viszont ápolt Surányi Györggyel, a Bokros-csomag egyik végrehajtójával.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont.hu2026. 02. 01. 10:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb baloldali bankár tűnt fel Magyar Péter környezetében. A Tisza elnökének tanácsadója Karvalits Ferenc, aki – amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt – tagja annak a tanácsadói testületnek, amely Király Júlia volt jegybanki alelnök lakásán dolgozta ki a Tisza Párt megszorítócsomagját – hívja fel a figyelmet az Ellenpont cikke, amely részletesen bemutatja a baloldali kötődésű szakértőt.

Soros-ösztöndíjjal tanult Karvalits Forrás: Ellenpont

Bejáratos volt Kádárhoz az apuka

Karvalits Ferenc apja a nyolcvanas években az MSZMP Zala megyei titkáraként a megye meghatározó politikai szereplője volt, jó kapcsolatot ápolt Kádár Jánossal és Grósz Károllyal is. A hosszú ideig tartó hatalmát azonban Zala megyében nem mindenki élte meg pozitívan, így, amikor 1989-ben megérkezett a politikai fordulat, az egykori párttitkárt már nemcsak korábbi tisztségében nem látták szívesen, hanem rendőri vezetőként sem kívánták visszatérését. 

Az ellenérzések olyannyira erősek voltak, hogy az időközben országgyűlési képviselővé „választott” Karvalits ellen aláírásgyűjtés is indult.  

A távozás sem zajlott botrányoktól mentesen: a szóbeszéd szerint az idősebb Karvalits Ferenc és testvére, Karvalits László jelentős végkielégítéssel hagyták el pozíciójukat.

Soros-ösztöndíj, Bajnai-barátság

Az ifjabb Karvalits kapcsolati tőkéjének köszönhetően az Egyesült Államokban és Olaszországban tanulhatott – utóbbi helyen Soros-ösztöndíjjal, aminek nyoma van a Soros Alapítvány 1989-es évkönyvében

Hazatérése után rövid időn belül Bajnai Gordon üzlettársa, majd családi barátja lett. Szoros kapcsolatot alakított ki Surányi Györggyel, a jegybank egykori elnökével, a Bokros-csomag egyik kulcsszereplőjével is. Surányi Karvalitsot magával vitte a CIB Bankhoz, majd a Magyar Nemzeti Bankba, ahol vezető pozícióba került.

Később Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként is tevékenykedett. 

Az üzleti kapcsolatok mellett Karvalits a hírek szerint családi-baráti kapcsolatot ápol a volt baloldali miniszterelnökkel, felesége, Szelényi Zsuzsanna Bajnai Gordonnal közösen alapította meg az Együtt 2014 nevű mozgalmat, majd Bajnai az ő részére mondott le végül a parlamenti mandátumáról is. 

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy Karvalitsnak a szintén Magyar Pétert támogató milliárdossal, Bojár Gáborral is volt közös üzlete, 2006–2007 között a Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Rt.-ben egy időben voltak vezetők. Jelenleg pedig a szépen prosperáló Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Zrt. igazgatósági tagságát is viseli.

Eltűntek a százmilliók

A Tisza új szakértőjének nevéhez botrányok is kapcsolódnak: 2015-ben felmerült a kérdés, mi történt azzal a 320 millió forinttal, amelyet Karvalits az MNB-s időszaka alatt keresett, mivel a vagyonnyilatkozataiban nem szerepelt. Karvalits azzal magyarázta a hiányzó nyilvántartást, hogy a vezetők javadalmazását a jegybanki törvény szabályozza; az elnöki fizetés nyolcvan százaléka illette meg, jutalmat pedig nem kapott.

Karvalitsra nem véletlenül esett Magyar Péter választása, személyében tehát egy újabb ősbaloldali család liberálissá vedlett leszármazottjával bővült a tiszás szakértők köre. 

Borítókép: Karvalits Ferenc (Fotó: Ellenpont/Pesti Srácok)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu