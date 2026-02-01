országgyűlési képviselőországgyűlési választás 2026bejegyzett párt

Jelentősen csökkent a 2026-os országgyűlési választáson induló pártok száma

Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő-választáson az Országos Bírósági Hivatal (OBH) adatai szerint. Ez jóval kevesebb a négy évvel ezelőtti 267-nél.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 01. 7:47
Budapest, 2026. január 28. A 2026. április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik a hirdetményt. MTI/Bruzák Noémi
A 2026. április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án
Fotó: Bruzák Noémi / MTI 

Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában – közölte az OBH. Tavaly tizenöt pártot, míg idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 

2022 óta negyvenhárom pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint.

Több esetben az egykori párt a bíróságnál kezdeményezte, hogy a továbbiakban egyesületi formában folytathassa tevékenységét, így formálisan nem törölték ezeket, de már nem szerepelnek a pártok nyilvántartásában. Emellett az ügyészség is kezdeményezhette egykori párt egyesületté nyilvánítását, amennyiben a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állított jelöltet.

A 2022-es országgyűlési választást megelőző négy évben még 172 pártot jegyeztek be a bírságokon:

  • a 2014–2018 közötti időszakban 116-ot, 
  • 2010–2014 között pedig 51-et alapítottak.

Bár az 1990-es évek első felében alakult pártok többsége megszűnt, az OBH nyilvántartása szerint közülük hat még ma is működik. A mai parlamenti pártok közül 

  • a Magyar Szocialista Pártot 1989 novemberében,
  •  a Kereszténydemokrata Néppártot 1989 decemberében, 
  • a Fiatal Demokraták Szövetségét (mai nevén Fidesz–Magyar Polgári Szövetséget) 1990 februárjában vették nyilvántartásba a bíróságon.

Az 1995 előtt alakult, és ma is működő pártok közül még 1989-ben alakult a Magyar Környezetvédők Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1990-ben pedig a Magyar Munkáspárt.

A rendszerváltás idején, 1989-ben alapított Független Kisgazda-Földmunkás és Polgári Párt jelenleg felszámolás alatt áll. Az 1993-ban bejegyzett Magyar Igazság és Élet Pártja is megszűnt, és ugyan a nyilvántartás szerint jelenleg is van ilyen néven bejegyzett párt, de azt 2021 nyarán alapították.

Az országgyűlési választáson induló pártok számára nemcsak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert 

a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. 

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény ugyanis kimondja: a bíróság az ügyészség indítványára – a párt egyesületként való tovább működésének érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.

Borítókép: A 2026. április 12-i országgyűlési választásig hátralévő időt mutató óra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án (fotó: MTI/Bruzák Noémi)


