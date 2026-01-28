hirdetményországgyűlési választás 2026Nemzeti Választási Iroda

Elkészült az áprilisi választás hirdetménye

Elkészült és kiszállítás alatt áll az április 12-i országgyűlési választás hivatalos hirdetménye, amelyet várhatóan még ezen a héten valamennyi településen kifüggesztenek – tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 16:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Budapest, 2026. január 28. A 2026. április 12-ei országgyűlési választásig hátralévő időt mutató óra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án. Elkészült a választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket. MTI/Bruzák Noémi
A 2026. április 12-ei országgyűlési választásig hátralévő időt mutató óra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48 centiméter széles, 79 centiméter magas és csaknem 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy

mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.

Amint arról beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án hirdette ki a 2026-os országgyűlési választások hivatalos időpontját. A döntés értelmében április 12-én járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok.

Április 12. A biztos választás!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök

A választások pontos menetrendjéről ebben a cikkünkben írtunk.

Borítókép: A 2026. április 12-i országgyűlési választás hirdetménye (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Választás 2026

Bajban a Tisza, eszeveszett takarításba kezdtek a baloldalon

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicitánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu