Elkészült az áprilisi választás hirdetménye

Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48 centiméter széles, 79 centiméter magas és csaknem 88 ezer darabot gyártottak belőle.
A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy
mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.
A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.
Amint arról beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án hirdette ki a 2026-os országgyűlési választások hivatalos időpontját. A döntés értelmében április 12-én járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok.
Április 12. A biztos választás!
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
A választások pontos menetrendjéről ebben a cikkünkben írtunk.
