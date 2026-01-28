Elkészült az áprilisi választás hirdetménye

Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A 2026. április 12-ei országgyűlési választásig hátralévő időt mutató óra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48 centiméter széles, 79 centiméter magas és csaknem 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy

mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.

Amint arról beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án hirdette ki a 2026-os országgyűlési választások hivatalos időpontját. A döntés értelmében április 12-én járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok.

Április 12. A biztos választás!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A választások pontos menetrendjéről ebben a cikkünkben írtunk.