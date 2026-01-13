Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Sulyok Tamás államfő kihirdette a 2026-os országgyűlési választások időpontját: április 12-én vonulhatunk az urnák elé. A köztársasági elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta:

az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.

„A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – tette hozzá.

Magyarország választójoggal rendelkező polgárai 2026-ban immár tizedik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.

Ezt mutatja a legfrissebb kutatás

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából kiderült, hogy a karácsonyi időszak alatt lényegében befagytak a pártpreferenciák, és ezzel tartóssá vált a kormánypártok előnye.

Egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg.

Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel. A Nézőpont elemzése úgy látja, hogy

a kormányzóképesség, a vezetői tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer súlya a következő hónapokban tovább nőhet, miközben a kormánypárt támogatottságát a jóléti intézkedések is erősítik.

Ezek csökkentik a kormánykritikus szavazók tiltakozási hajlandóságát, vagyis a protestpotenciált.

Fotó: Nézőpont Intézet

Mint ismert, a Fidesz 31. kongresszusán kiderült, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás” lesz a kampányszlogenje.

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem tudott tematikusan megújulni.

A képviselőjelöltek nyilatkozatstopját követően a párt kommunikációja a „Szőlő utcázásra” épült, ám ez nem volt alkalmas a tábor bővítésére. A Nézőpont kutatása szerint a kormány rendpárti válasza és a politikusi érintettség hiánya sem kedvezett a Tisza politikai haszonszerzési kísérleteinek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)