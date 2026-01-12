Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Peti miatt a „független” sajtómunkások is a Fideszre szavazhatnak

Dezse Balázs
2026. 01. 12. 14:52
Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Az, hogy Majdan Peti lebaszta a 444-et, tökéletesen bizonyítja, hogy valójában az ellenzéki médiának, és az újságíróiknak is sokkal jobb lenne, ha a Fidesz nyerné a választást áprilisban, és valószínűleg ezt a 444 szerkesztőségében is pontosan tudják ezt, de nagy bajban vannak, mert a pénzt meg azért kapják, hogy segítsenek az éppen aktuális reménységnek megbuktatni Orbán Viktort, és gerjeszteni a társadalmi feszültséget. Számukra az egyetlen megoldás, ha a szavazófülke magányában titokban a Fideszre húzzák majd be az X-et, aztán amikor kijönnek, írnak valami undormányt arról, hogy elcsalta Orbán a választást Putyin segítségével. Aztán persze jöhet a kamu csodálkozás, hogy hogyan lehet megint kétharmad, és kik fideszesek, amikor ők egyet sem ismernek.”


 

