Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

választásSulyok TamásOrbán Viktor

Orbán Viktor: Április 12. A biztos választás!

Sulyok Tamás bejelentette a 2026-os országgyűlési választás dátumát. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált. „Április 12. A biztos választás” – írta a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 13. 12:38
„Április 12. A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A kormányfő Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentésére reagált, miszerint a 2026-os országgyűlési választások időpontja április 12., ekkor járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok.

Amint arról beszámoltunk, az államfő a Facebook-oldalán kedden délelőtt közzétett bejegyzésben azt írta:

az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.

A választások hivatalos menetrendjéről is cikkeztünk – a részleteket ITT olvashatja el. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)


