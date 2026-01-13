Orbán Viktor: Április 12. A biztos választás!

„Április 12. A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A kormányfő Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentésére reagált, miszerint a 2026-os országgyűlési választások időpontja április 12., ekkor járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok.

Amint arról beszámoltunk, az államfő a Facebook-oldalán kedden délelőtt közzétett bejegyzésben azt írta:

az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.

A választások hivatalos menetrendjéről is cikkeztünk – a részleteket ITT olvashatja el.