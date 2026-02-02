Dömötör Csaba: Brüsszel a saját maga által fizetett szervezetekkel támadja Magyarországot

A Fidesz európai parlamenti képviselője egy grafikát is nyilvánosságra hozott, amely felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek megjelennek az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben, egyúttal uniós forrásokban részesültek. A listán szerepel a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország, a Political Capital, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Ökotárs Alapítvány, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely. A grafika a szervezetek által kapott támogatási összegeket is feltünteti.