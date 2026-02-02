Dömötör Csaba a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: az Európai Bizottság a jogállamisági jelentéseiben olyan civilnek nevezett szervezetekre hivatkozik Magyarországgal szemben, amelyek közvetlenül az uniós intézménytől kaptak pénzügyi támogatásokat.
Dömötör Csaba: Brüsszel a saját maga által fizetett szervezetekkel támadja Magyarországot
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta: az Európai Bizottság a jogállamisági jelentéseiben olyan szervezetekre hivatkozik Magyarországgal szemben, amelyeket maga az uniós intézmény finanszíroz. A politikus egy listát is közzétett, amelyen feltüntette az érintett szervezeteket és az általuk kapott összegeket.
A Fidesz európai parlamenti képviselője egy grafikát is nyilvánosságra hozott, amely felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek megjelennek az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben, egyúttal uniós forrásokban részesültek. A listán szerepel a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország, a Political Capital, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Ökotárs Alapítvány, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely. A grafika a szervezetek által kapott támogatási összegeket is feltünteti.
Dömötör Csaba a bejegyzésében úgy fogalmazott: az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet. A politikus szerint a közzétett lista megmutatja, hogy ezek a szervezetek honnan kaptak támogatást.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
