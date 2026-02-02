MagyarországDömötör CsabaBrüsszelEurópai Bizottság

Dömötör Csaba: Brüsszel a saját maga által fizetett szervezetekkel támadja Magyarországot

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta: az Európai Bizottság a jogállamisági jelentéseiben olyan szervezetekre hivatkozik Magyarországgal szemben, amelyeket maga az uniós intézmény finanszíroz. A politikus egy listát is közzétett, amelyen feltüntette az érintett szervezeteket és az általuk kapott összegeket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 18:01
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: az Európai Bizottság a jogállamisági jelentéseiben olyan civilnek nevezett szervezetekre hivatkozik Magyarországgal szemben, amelyek közvetlenül az uniós intézménytől kaptak pénzügyi támogatásokat.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Fotó: MTI

A Fidesz európai parlamenti képviselője egy grafikát is nyilvánosságra hozott, amely felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek megjelennek az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben, egyúttal uniós forrásokban részesültek. A listán szerepel a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország, a Political Capital, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Ökotárs Alapítvány, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely. A grafika a szervezetek által kapott támogatási összegeket is feltünteti.

Dömötör Csaba a bejegyzésében úgy fogalmazott: az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet. A politikus szerint a közzétett lista megmutatja, hogy ezek a szervezetek honnan kaptak támogatást.

 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu