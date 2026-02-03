A Fidesz EP-delegációja a Mercosur-megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba közölte: módosító indítványukkal azt kívánják elérni, hogy ne lehessen életbe léptetni az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagságú Venezuela – közötti megállapodást, amíg zajlik a nemrégiben indított bírósági eljárás.

A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat. Fotó: AFP

Az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak a megállapodást ellenzők, a legutóbbi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége szavazta meg, hogy bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét – emlékeztetett Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére az Európai Néppárt a szavazás után a megállapodás végrehajtására szólított fel.