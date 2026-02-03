MercosurDömötör CsabaFidesz

A Fidesz EP-delegációja a Mercosur-megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be

A Fidesz európai parlamenti delegációja több más képviselővel együtt az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be az EP jövő heti plenáris ülésére – tájékoztatott Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben kedden. A megállapodás rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszerítené a magyar gazdákat.

2026. 02. 03. 16:30
Dömötör
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Forrás: MTI
Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba közölte: módosító indítványukkal azt kívánják elérni, hogy ne lehessen életbe léptetni az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagságú Venezuela – közötti megállapodást, amíg zajlik a nemrégiben indított bírósági eljárás. 

A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat
A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat. Fotó: AFP

Az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak a megállapodást ellenzők, a legutóbbi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége szavazta meg, hogy bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét – emlékeztetett Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére az Európai Néppárt a szavazás után a megállapodás végrehajtására szólított fel. 

Erre ráerősített a néppárti német kancellár, a néppárti osztrák kancellár, a néppárti svéd miniszterelnök, és a szakbizottsági szakaszban is megerősítették ezt a szándékot, ahol a tiszás EP-képviselők ezt szó nélkül végighallgatták. És ami a legfontosabb: az Európai Bizottság, azaz Ursula von der Leyenék is jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az európai parlamenti döntés ellenére is végrehajtsák a Mercosur-megállapodást

– fogalmazott a fideszes politikus, majd úgy folytatta, hogy ők azért ellenzik a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, ezáltal a magyar gazdákat. 

Az európai és a magyar gazdáknak olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, amelyeknek nem kell megfelelni ugyanazoknak a szabályoknak, mint az európai gazdáknak. Ráadásul ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben csökkentik az európai gazdák támogatását – hívta fel a figyelmet Dömötör. Szavai szerint ezeket a terveket az Európai Néppárt hozta össze, a Tisza-féle Európai Néppárt akarja megvalósítani. Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, az Európai Parlament hangadói ezen ügyet érintően szintén a néppártból érkeznek – közölte. A Tisza Párt és a képviselői ezt nagyon jól tudják – jelentette ki. 

A magyaroknak előadják, hogy ők ellenzik a Mercosur-megállapodást, eközben átadják a lehetőséget a saját frakciójuknak, amely szépen a háttérben végrehajtja ezeket a terveket, mind a Mercosur-megállapodást, mind az agrártámogatások leépítését – mondta. 

Az, amit látunk a Tisza Párttól ebben az ügyben, az egy hamis, álságos színjáték. Sajnos, nem az egyetlen a Tisza Párt részéről

– tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

