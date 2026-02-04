Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

BrüsszelbeavatkozásVálasztásokjelentés

Így avatkozik be Brüsszel a választásokba

Felháborító részletek derültek ki az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott jelentésből. A dokumentum szerint Brüsszel több ponton visszaélt a hatalmával a 2024-es európai parlamenti, valamint egyes nemzeti választások során. Az Európai Bizottság olyan eszközöket alkalmazott, amelyek révén a közösségi médián keresztül tudatosan elnyomta a jobboldali álláspontokat, különösen a migráció és a gender kérdésében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 17:30
Ursula von der Leyen az Európai Biztosság elnöke Forrás: AFP
Az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott dokumentum azt állítja, hogy Brüsszel nyomást gyakorolt a legnagyobb közösségi platformokra annak érdekében, hogy a számára politikailag kényelmetlen tartalmak eltűnjenek a nyilvánosságból – számolt be a cikkében az Origo.

Brüsszel nyomást gyakorolt a legnagyobb közösségi platformokra is.
Brüsszel nyomást gyakorolt a legnagyobb közösségi platformokra is. Fotó: AFP

A jelentés szerint nemcsak véleményeket, hanem valós információkat is célkeresztbe vettek, és az uniós intézmény aktívan részt vett a 2024-es európai parlamenti választás, valamint több tagállam nemzeti voksolásának befolyásolásában is.

A jelentés legfontosabb megállapításai a következők voltak:

• Az Európai Bizottság nyomást alá helyezte a közösségi média platformokat, hogy azok cenzúrázzák a számára nem tetsző narratívákat az olyan témákban, mint a Covid, a migráció vagy a gender. 
• A bizottság befolyásolta a platformokat, hogy valós információk esetén is cenzúrát alkalmazzanak a számára kényes politikai témák esetében, így beleértve a migránsellenes, iszlámellenes, LMBTQ-ellenes, illetve populistának bélyegzett tartalmakat is.
• Thierry Breton, a bizottság belső piacért felelős biztosa megfenyegette az X platformot arra az esetre, ha az nem áll be a sorba, és nem engedi, hogy befolyásolják a rajta megjelenő tartalmakat.
• A Magyarországot jogállamisági kritikákkal illető Vera Jurová azért ment Kaliforniába tárgyalni, hogy az Európában zajló választásokra vonatkozó cenzúra teendőkről egyeztessen a techcégekkel. 
• A bizottság rendszeresen egyeztet a platformokkal és baloldali NGO-kal a választásokat megelőzően, hogy milyen tartalmakat cenzúrázzanak. 
• A bizottság választási iránymutatásokat ad ki a platformoknak az európai uniós és a nemzeti választások alkalmával, hogy mit kell cenzúrázni, így avatkoztak be Szlovákiában és Romániában is a választásokba.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

