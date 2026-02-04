Az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott dokumentum azt állítja, hogy Brüsszel nyomást gyakorolt a legnagyobb közösségi platformokra annak érdekében, hogy a számára politikailag kényelmetlen tartalmak eltűnjenek a nyilvánosságból – számolt be a cikkében az Origo.
Így avatkozik be Brüsszel a választásokba
Felháborító részletek derültek ki az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott jelentésből. A dokumentum szerint Brüsszel több ponton visszaélt a hatalmával a 2024-es európai parlamenti, valamint egyes nemzeti választások során. Az Európai Bizottság olyan eszközöket alkalmazott, amelyek révén a közösségi médián keresztül tudatosan elnyomta a jobboldali álláspontokat, különösen a migráció és a gender kérdésében.
A jelentés szerint nemcsak véleményeket, hanem valós információkat is célkeresztbe vettek, és az uniós intézmény aktívan részt vett a 2024-es európai parlamenti választás, valamint több tagállam nemzeti voksolásának befolyásolásában is.
A jelentés legfontosabb megállapításai a következők voltak:
• Az Európai Bizottság nyomást alá helyezte a közösségi média platformokat, hogy azok cenzúrázzák a számára nem tetsző narratívákat az olyan témákban, mint a Covid, a migráció vagy a gender.
• A bizottság befolyásolta a platformokat, hogy valós információk esetén is cenzúrát alkalmazzanak a számára kényes politikai témák esetében, így beleértve a migránsellenes, iszlámellenes, LMBTQ-ellenes, illetve populistának bélyegzett tartalmakat is.
• Thierry Breton, a bizottság belső piacért felelős biztosa megfenyegette az X platformot arra az esetre, ha az nem áll be a sorba, és nem engedi, hogy befolyásolják a rajta megjelenő tartalmakat.
• A Magyarországot jogállamisági kritikákkal illető Vera Jurová azért ment Kaliforniába tárgyalni, hogy az Európában zajló választásokra vonatkozó cenzúra teendőkről egyeztessen a techcégekkel.
• A bizottság rendszeresen egyeztet a platformokkal és baloldali NGO-kal a választásokat megelőzően, hogy milyen tartalmakat cenzúrázzanak.
• A bizottság választási iránymutatásokat ad ki a platformoknak az európai uniós és a nemzeti választások alkalmával, hogy mit kell cenzúrázni, így avatkoztak be Szlovákiában és Romániában is a választásokba.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
