Így avatkozik be Brüsszel a választásokba

A jelentés szerint nemcsak véleményeket, hanem valós információkat is célkeresztbe vettek, és az uniós intézmény aktívan részt vett a 2024-es európai parlamenti választás, valamint több tagállam nemzeti voksolásának befolyásolásában is.

A jelentés legfontosabb megállapításai a következők voltak:

• Az Európai Bizottság nyomást alá helyezte a közösségi média platformokat, hogy azok cenzúrázzák a számára nem tetsző narratívákat az olyan témákban, mint a Covid, a migráció vagy a gender.

• A bizottság befolyásolta a platformokat, hogy valós információk esetén is cenzúrát alkalmazzanak a számára kényes politikai témák esetében, így beleértve a migránsellenes, iszlámellenes, LMBTQ-ellenes, illetve populistának bélyegzett tartalmakat is.

• Thierry Breton, a bizottság belső piacért felelős biztosa megfenyegette az X platformot arra az esetre, ha az nem áll be a sorba, és nem engedi, hogy befolyásolják a rajta megjelenő tartalmakat.

• A Magyarországot jogállamisági kritikákkal illető Vera Jurová azért ment Kaliforniába tárgyalni, hogy az Európában zajló választásokra vonatkozó cenzúra teendőkről egyeztessen a techcégekkel.

• A bizottság rendszeresen egyeztet a platformokkal és baloldali NGO-kal a választásokat megelőzően, hogy milyen tartalmakat cenzúrázzanak.

• A bizottság választási iránymutatásokat ad ki a platformoknak az európai uniós és a nemzeti választások alkalmával, hogy mit kell cenzúrázni, így avatkoztak be Szlovákiában és Romániában is a választásokba.

