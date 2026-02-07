Halálra vertek egy férfit a toborzótisztek Ukrajnában

Ukrajna területén egyre brutálisabbak a kényszersorozások. A most nyilvánosságra került esetről az ukrán sajtó azt írta, hogy az 55 éves férfi haláláról a rendőrség február 7-én szerzett tudomást. Az előzetes vizsgálati eredmények szerint az áldozat halála fejsérülés miatt következett be – írta a dnepr.info, a dnyiprói rendőrség információira hivatkozva.

Ukrajna: egyre brutálisabbak a kényszersorozások. A képen a TCK emberei - képünk illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A portál beszámolt arról is, hogy a helyszínről a hatóságok tárgyi bizonyítékokat vittek le. Emellett lefoglaltak egy járművet is, amelyen az áldozat vérnyomai voltak. A nyomozás keretében tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki.

Az intézkedések eredményeként megállapították, hogy három katona vett részt a halálos sérülések okozásában. Őket őrizetbe vették, jelenleg előzetes nyomozás folyik. A bűncselekmény minden körülményét megállapítják.

A gyanúsítottakat halált okozó súlyos testi sértéssel vádolják

– írta Facebook-bejegyzésében az ukrán hatóság.