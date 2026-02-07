áldozathaláltck

Halálra vertek egy férfit a toborzótisztek Ukrajnában

Az ukrán rendőrség őrizetbe vette a TCK három alkalmazottját, akik részt vettek egy sorozásra elhurcolt férfit halálra vertek. Az 55 éves férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyekbe belehalt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07.
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Ukrajna területén egyre brutálisabbak a kényszersorozások. A most nyilvánosságra került esetről az ukrán sajtó azt írta, hogy az 55 éves férfi haláláról a rendőrség február 7-én szerzett tudomást. Az előzetes vizsgálati eredmények szerint az áldozat halála fejsérülés miatt következett be – írta a dnepr.info, a dnyiprói rendőrség információira hivatkozva. 

Ukrajna: egyre brutálisabbak a kényszersorozások. A képen a TCK emberei - képünk illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU
A portál beszámolt arról is, hogy a helyszínről a hatóságok tárgyi bizonyítékokat vittek le. Emellett lefoglaltak egy járművet is, amelyen az áldozat vérnyomai voltak. A nyomozás keretében tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki.

Az intézkedések eredményeként megállapították, hogy három katona vett részt a halálos sérülések okozásában. Őket őrizetbe vették, jelenleg előzetes nyomozás folyik. A bűncselekmény minden körülményét megállapítják.

A gyanúsítottakat halált okozó súlyos testi sértéssel vádolják

– írta Facebook-bejegyzésében az ukrán hatóság.


A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak


Ugyan Ukrajna mindent tagad, de a közösségi videófelvételek is egyértelműen igazolják, hogy a brutális kényszersorozások évek óta tartanak Ukrajnában. A toborzótisztek, Zelenszkij emberrablói kegyetlenül hurcolják el a férfiakat a kiképzőközpontokba, ahonnan a biztos halálba, a frontra küldik őket, azonban gyakori az olyan eset, amikor a kiképzőhelyekről már ki sem jutnak a besorozott férfiak. A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. Rebán Zsoltot, az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. 

Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt. A kormányfő később azt is egyértelművé tette, Magyarország nem tűri szó nélkül a történteket. 

Azt nem remélhetik az ukránok, hogy mi szó nélkül tűrjük majd azt, hogy kényszersorozással, emberek kínzásával, katonának alkalmatlan magyar embereket fognak el, vagy agyonverik őket

 – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

