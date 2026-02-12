Zelenszkij emberrablói ismét akcióba lendültek + videó

Mára a közösségi média is hemzseg az Ukrajnában zajló kényszersorozásról szóló videófelvételektől, melyek legnyersebb valóságában mutatják be a kijevi rezsim működését. A területi toborzóközpontok (TCK) emberei gyakorlatilag bármilyen eszközt bevethetnek annak érdekében, hogy megpróbálják feltölteni az ukrán hadsereg sorait. A toborzókat az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. Újabb felvétel került elő, ezúttal Krivij Rihből.
A videóhoz a következőt írták:
Krivij Rihben egy újabb »önkéntest« karon fogva kísérnek fel a TCK járatára.
