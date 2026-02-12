kényszersorozásUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij emberrablói ismét akcióba lendültek + videó

Számtalan videó kering az interneten, ami az ukrajnai kényszersorozás gyakorlatáról tanúskodik. A Krivij Rihben készült legújabb felvétel szerint a TCK munkatársai csapatokban járva fogják be a hadköteles ukrán férfiakat, hogy a hadsereg utánpótlási gondjait így próbálják orvosolni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:47
Egy katona, a kopaszra borotválása közben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mára a közösségi média is hemzseg az Ukrajnában zajló kényszersorozásról szóló videófelvételektől, melyek legnyersebb valóságában mutatják be a kijevi rezsim működését. A területi toborzóközpontok (TCK) emberei gyakorlatilag bármilyen eszközt bevethetnek annak érdekében, hogy megpróbálják feltölteni az ukrán hadsereg sorait. A toborzókat az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. Újabb felvétel került elő, ezúttal Krivij Rihből.

A TCK emberei semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, a cél egyértelmű: az ukrán hadsereg sorainak feltöltése mindenáron
A TCK emberei semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, a cél egyértelmű: az ukrán hadsereg sorainak feltöltése mindenáron
Fotó: AFP

A videóhoz a következőt írták:

Krivij Rihben egy újabb »önkéntest« karon fogva kísérnek fel a TCK járatára.

A kényszersorozás jelensége immár az ukrán hétköznapok részévé vált, a felvételek pedig rávilágítanak arra, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják feltölteni a hadsereg sorait. 

Dnyipróban a TCK munkatársai már attól sem riadtak vissza, hogy hajléktalan emberekre csapjanak le.

Kijevben is hasonlóan erőszakos toborzási gyakorlatról készült videó.

Zelenszkij emberrablói a fizikai kényszerítéstől sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat. 

Az ukrajnai kényszersorozásnak már több magyar áldozata is van. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Egy katona, a kopaszra borotválása közben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu