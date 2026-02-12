Zelenszkij emberrablói ismét akcióba lendültek + videó

Kijevben is hasonlóan erőszakos toborzási gyakorlatról készült videó.

Zelenszkij emberrablói a fizikai kényszerítéstől sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat.

Az ukrajnai kényszersorozásnak már több magyar áldozata is van. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak.

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.

Borítókép: Egy katona, a kopaszra borotválása közben (Fotó: AFP)