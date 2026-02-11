Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

kényszersorozásUkrajnaTCKerőszakOdessza

Ezúttal hoppon maradtak az erőszakos sorozók Odesszában

Odesszában ismét felháborodást keltett egy incidens, amely az ukrajnai kényszersorozások brutális gyakorlatára irányította rá a figyelmet. Helyi beszámolók szerint három, a területi toborzóközponthoz tartozó sorozótiszt próbált meg erőszakkal elszállítani egy fiatal férfit, ám a kísérletük végül kudarcba fulladt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 11. 12:50
Egyre több fiatal menekülne a besorozástól Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozás Odesszában. A közösségi médiában terjedő felvételek és szemtanúk szerint a férfit az utcán szólították meg, majd megpróbálták kényszerrel egy szolgálati járműbe tuszkolni, írja az Origo.

kényszersorozás
A TCK emberei egyre brutálisabbak. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A fiatal azonban ellenállt, és még három sorozótiszt sem tudta az autóba betuszkolni.

A kényszersorozások továbbra is folytatódnak

Az eset ismét rámutat arra, hogy Kijev mozgósítási gyakorlata egyre inkább a kényszerintézkedésekre támaszkodik, miközben számos hasonló jelenetről érkeznek hírek Ukrajna különböző városaiból.

A videók tanúsága szerint Zelenszkij emberrablói az erőszaktól sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat. 

A civil lakosság egyre dühösebb, és sok helyen szembeszállnak a brutális toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.

Ez ma az ukrán valóság. 

 

Borítókép: Egyre több fiatal menekülne a besorozástól (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

Fontos híreink

