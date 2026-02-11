Kényszersorozás Odesszában. A közösségi médiában terjedő felvételek és szemtanúk szerint a férfit az utcán szólították meg, majd megpróbálták kényszerrel egy szolgálati járműbe tuszkolni, írja az Origo.
Ezúttal hoppon maradtak az erőszakos sorozók Odesszában
Odesszában ismét felháborodást keltett egy incidens, amely az ukrajnai kényszersorozások brutális gyakorlatára irányította rá a figyelmet. Helyi beszámolók szerint három, a területi toborzóközponthoz tartozó sorozótiszt próbált meg erőszakkal elszállítani egy fiatal férfit, ám a kísérletük végül kudarcba fulladt.
A fiatal azonban ellenállt, és még három sorozótiszt sem tudta az autóba betuszkolni.
A kényszersorozások továbbra is folytatódnak
Az eset ismét rámutat arra, hogy Kijev mozgósítási gyakorlata egyre inkább a kényszerintézkedésekre támaszkodik, miközben számos hasonló jelenetről érkeznek hírek Ukrajna különböző városaiból.
A videók tanúsága szerint Zelenszkij emberrablói az erőszaktól sem riadnak vissza, az utcáról, piacról, buszmegállókból, lakóházakból hurcolnak el férfiakat.
A civil lakosság egyre dühösebb, és sok helyen szembeszállnak a brutális toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.
Ez ma az ukrán valóság.
További Külföld híreink
Borítókép: Egyre több fiatal menekülne a besorozástól (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a kilencvenmilliárd eurós hitelt
Borítékolható volt az eredmény.
Brüsszel háborúra készül
Megvizsgálják a drónok elleni fellépést koordináló vészhelyzeti gyorsreagálású csoport létrehozásának lehetőségét is.
Megölte az édesanyját és a nagynénjét, hogy világszerte intellektuális vonzerejével használhasson ki kiskorúakat a francia rém
Eddig csak két ember tett ellene feljelentést.
A Zelenszkij-terv borzolja a kedélyeket és Magyarország útban van
A terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a kilencvenmilliárd eurós hitelt
Borítékolható volt az eredmény.
Brüsszel háborúra készül
Megvizsgálják a drónok elleni fellépést koordináló vészhelyzeti gyorsreagálású csoport létrehozásának lehetőségét is.
Megölte az édesanyját és a nagynénjét, hogy világszerte intellektuális vonzerejével használhasson ki kiskorúakat a francia rém
Eddig csak két ember tett ellene feljelentést.
A Zelenszkij-terv borzolja a kedélyeket és Magyarország útban van
A terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!