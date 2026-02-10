Újabb, a Telegramon megjelent videó hívja fel a figyelmet az Ukrajnában zajló kényszersorozásokra. A felvételhez csatolt leírás szerint Hmelnickijben ismét konfliktus alakult ki a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai, a rendőrség és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben – számolt be az Origo.
A kényszersorozás erőszakos összecsapásba torkollott Hmelnickijben
Újabb, az ukrajnai kényszersorozáshoz köthető felvétel található a közösségi médiában: a videó szerint Hmelnickijben összetűzés alakult ki a területi toborzóközpont munkatársai és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben.
A felvételen egy lakótelepi környezet látható, ahol több jármű áll az épületek előtt, miközben rendőrök, toborzótisztek és civilek is megjelennek a helyszínen.
Legutóbb pedig új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában: a toborzótisztek a beszámolók szerint már fegyvertelen civilekre is tüzet nyitnak, ráadásul rendőrök jelenlétében.
Egy korábbi videóban pedig egy fiatal férfi látható, akit sorozó katonák közelítenek meg egy lakóövezetben. A videó szerint az arcába fújnak a katonák, feltehetően paprikaspray-t alkalmaznak.
Egy másik videóban ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el az utcáról az odesszai régióban található Csornomorszkban. A videóban Von der Leyennek is üzentek: „Mit szólnál, ha a gyermekedet a lövészárkokba vitték volna?” – olvasható a posztban.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ismét majdnem százezren maradtak áram nélkül Ukrajnában
Súlyos károkat szenvedett a végrehajtott orosz légicsapások következtében egy energetikai létesítmény Odesszában is.
Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt”
Döbbenetes podcast látott napvilágot, amin egy ukrán újságírónő elszólta magát azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij megmentése a cél.
Macron: Lehetővé kell tenni a párbeszéd újrakezdését Oroszországgal
A francia elnök az európai külpolitika újragondolásra szólít fel.
Rekordot döntött a migránsok száma
A migránsok csak azt kérdezik, melyik szállodában fognak megszállni.
