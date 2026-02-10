A kényszersorozás erőszakos összecsapásba torkollott Hmelnickijben

A felvételen egy lakótelepi környezet látható, ahol több jármű áll az épületek előtt, miközben rendőrök, toborzótisztek és civilek is megjelennek a helyszínen.

Legutóbb pedig új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában: a toborzótisztek a beszámolók szerint már fegyvertelen civilekre is tüzet nyitnak, ráadásul rendőrök jelenlétében.