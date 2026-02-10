kényszersorozásHmelnickijorosz-ukrán háború

A kényszersorozás erőszakos összecsapásba torkollott Hmelnickijben

Újabb, az ukrajnai kényszersorozáshoz köthető felvétel található a közösségi médiában: a videó szerint Hmelnickijben összetűzés alakult ki a területi toborzóközpont munkatársai és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 17:41
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP) Fotó: SIMON WOHLFAHRT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb, a Telegramon megjelent videó hívja fel a figyelmet az Ukrajnában zajló kényszersorozásokra. A felvételhez csatolt leírás szerint Hmelnickijben ismét konfliktus alakult ki a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai, a rendőrség és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben – számolt be az Origo.

A kényszersorozás újabb szörnyű példája Hmelnickijben (Forrás: X)
A kényszersorozás újabb szörnyű példája Hmelnickijben. Forrás: X

A felvételen egy lakótelepi környezet látható, ahol több jármű áll az épületek előtt, miközben rendőrök, toborzótisztek és civilek is megjelennek a helyszínen.

Legutóbb pedig új szintre lépett a kényszersorozás Ukrajnában: a toborzótisztek a beszámolók szerint már fegyvertelen civilekre is tüzet nyitnak, ráadásul rendőrök jelenlétében.

Egy korábbi videóban pedig egy fiatal férfi látható, akit sorozó katonák közelítenek meg egy lakóövezetben. A videó szerint az arcába fújnak a katonák, feltehetően paprikaspray-t alkalmaznak. 

Egy másik videóban ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el az utcáról az odesszai régióban található Csornomorszkban. A videóban Von der Leyennek is üzentek: „Mit szólnál, ha a gyermekedet a lövészárkokba vitték volna?” – olvasható a posztban.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Így tette a háború elviselhetetlenné a mindennapokat Ukrajnában

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu