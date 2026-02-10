Elfajult a kényszersorozás: a futár szembeszállt a tisztekkel + videó
Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen. Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai egy futárt vettek célba, azonban sem ő, sem a társa nem hagyták magukat.
Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a kényszersorozás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről tanúskodik. Vannak azonban olyan esetek is, amikor civilek próbálják útját állni Zelenszkij emberrablóinak. Így történt ez Dnyipróban is – az esetről az Origo számolt be.
A felvételen több egyenruhás próbálja megállítani a futárt, aki hevesen ellenáll.
Egy nő is odarohan, közbe akar lépni, mintha a férfit védené.
A dulakodás gyorsan elfajul: a futár megüti az egyik tisztet, majd a földre viszi. A videóhoz fűzött megjegyzésben azt írták: a futár visszavág.
A katonai toborzók senkit sem kímélnek, ám a lakosság türelme fogytán van.
Az alábbi felvételen jól látható, amint a TCK emberei civil autókból állnak lesben és testi fenyítést alkalmaznak. A toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy pofont egy ukrán civil férfinak, aki megpihent egy korlátnál. A videóhoz csak ennyit írtak:
A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek a lakosság körében.Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Az intézkedésekkel szemben egyre erősebb ellenállás bontakozik ki: a Strana beszámolója alapján Lvivben egy nő tüzet nyitott az autóra, amelyben rendőrök és a területi toborzóközpont alkalmazottai tartózkodtak.
Miközben az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a túlkapások felett, azok következményei egyre tragikusabbak. Az ukrajnai kényszersorozás nemegyszer halálos áldozatokat is követel, nemrégiben ismét egy kárpátaljai magyar férfi vált a brutalitás áldozatává.
Rebán Zsoltot az utcáról rabolták el a toborzók annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a szívproblémái miatt.
