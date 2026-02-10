Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Miközben Oroszország folyamatosan nyomul előre, Ukrajnának kétségbeesett intézkedéseket kell tennie a katonai utánpótlás biztosítása érdekében. Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen. Egy, a közösségi médiában terjedő videó szerint Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai egy futárt vettek célba, azonban sem ő, sem a társa nem hagyták magukat.

2026. 02. 10. 9:07
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Forrás: AFP
Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a kényszersorozás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről tanúskodik. Vannak azonban olyan esetek is, amikor civilek próbálják útját állni Zelenszkij emberrablóinak. Így történt ez Dnyipróban is – az esetről az Origo számolt be.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt
A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A felvételen több egyenruhás próbálja megállítani a futárt, aki hevesen ellenáll. 

Egy nő is odarohan, közbe akar lépni, mintha a férfit védené. 

A dulakodás gyorsan elfajul: a futár megüti az egyik tisztet, majd a földre viszi. A videóhoz fűzött megjegyzésben azt írták: a futár visszavág.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. 

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult. 

A katonai toborzók senkit sem kímélnek, ám a lakosság türelme fogytán van. 

Az alábbi felvételen jól látható, amint a TCK emberei civil autókból állnak lesben és testi fenyítést alkalmaznak. A toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy pofont egy ukrán civil férfinak, aki megpihent egy korlátnál. A videóhoz csak ennyit írtak:

Miért?

Elegük van az ukránoknak

A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek a lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Az intézkedésekkel szemben egyre erősebb ellenállás bontakozik ki: a Strana beszámolója alapján Lvivben egy nő tüzet nyitott az autóra, amelyben rendőrök és a területi toborzóközpont alkalmazottai tartózkodtak.

Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére

Lapunk beszámolt arról is, hogy súlyos visszaélésekre derült fény Ukrajnában: egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. 

A háború minden egyes nappal történő meghosszabbítása emberéleteket követel
Iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére Fotó: AFP

A kényszersorozás halálos áldozatokat is követel

Miközben az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a túlkapások felett, azok következményei egyre tragikusabbak. Az ukrajnai kényszersorozás nemegyszer halálos áldozatokat is követel, nemrégiben ismét egy kárpátaljai magyar férfi vált a brutalitás áldozatává. 

Rebán Zsoltot az utcáról rabolták el a toborzók annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a szívproblémái miatt.

Orbán Viktor közölte, hogy a kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, és azonnali kiutasítást rendeltek el a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokkal szemben.

Borítókép: A TCK tisztjei intézkedés közben (Fotó: AFP)

