Elfajult a kényszersorozás: a futár szembeszállt a tisztekkel + videó

Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a kényszersorozás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről tanúskodik. Vannak azonban olyan esetek is, amikor civilek próbálják útját állni Zelenszkij emberrablóinak. Így történt ez Dnyipróban is – az esetről az Origo számolt be.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A felvételen több egyenruhás próbálja megállítani a futárt, aki hevesen ellenáll.

Egy nő is odarohan, közbe akar lépni, mintha a férfit védené.

A dulakodás gyorsan elfajul: a futár megüti az egyik tisztet, majd a földre viszi. A videóhoz fűzött megjegyzésben azt írták: a futár visszavág.